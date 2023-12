Atunlo prepara un despido colectivo en su plantilla de O Grove en plena Navidad

La mala fortuna vuelve a golpear a la industria conservera de O Grove. La fábrica Atunlo comunicó este jueves a su plantilla meca el despido colectivo de los trabajadores sin confirmar todavía cuántos serán los afectados.



La empresa trasladó durante la tarde del jueves y por correo electrónico su decisión de iniciar el proceso de regulación de empleo, sin dar más información a los representantes sindicales sobre las condiciones y solicitando “discreción”.



Un “regalo” de Navidad , ironiza la representante de la CIG, Mar Vila, que pilló a la plantilla y al sindicato con el pié cambiado, pues no se imaginaban que esto podría ocurrir después de haber obtenido el compromiso de la empresa de que el preconcurso de acreedores en el que están inmersos desde hace un mes, no afectaría a la reducción de la plantilla durante los próximos tres años.



Los representantes sindicales de los trabajadores de las fábricas que la firma tiene en Cambados y O Grove, comparecieron ayer en la sede del sindicato CIG, donde se había fijado una reunión de delegados que tuvo que modificar su orden del día a tenor de los últimos acontecimientos.

Una semana de espera

Tras esta comunicación y sin más información entre sus manos, se abre ahora un plazo de siete días naturales para que la empresa comunique a los delegados los motivos para haber iniciado el proceso y cuantos serán los trabajadores que se quedarán sin trabajo por Navidad.



Los rostros visiblemente preocupados de los delegados reflejaban ayer este duro palo que llega cuando no se lo esperaban. “Na planta do Grove estase traballando con normalidade e recuperando a bolsa de horas que tiñamos pendentes, temos todas as nóminas ao día e estábamos negociando o calendario laboral para o 2024. Non era o momento para esto”, lamenta Vila.



Asimismo, confirma que pese al anuncio del preconcurso de acreedores, confiaban en el compromiso de la empresa, “traballamos con ánimo e forza para saír de este bache como xa pasou en outras ocasións”, sin embargo, non entienden a que se debe este anuncio “estamos descubrindo moi a disgusto as intencións que ten a empresa”.

Mar Vila: “Non vamos aceptar este agasallo de Nadal. Imos dar a batalla”



“Sorpresa tras sorpresa”, que sume a la plantilla en la “inseguridade” por no saber qué será de su futuro laboral ante la falta de información, denuncian, sobre el proceso en el que se encuentra la firma y tampoco sobre la motivación que les obliga a ejecutar este despido colectivo. “Non se pode pedir á plantilla que cale, estamos na nosa liberdade de expresión e sindical e a plantilla non merece este trato”, manifiesta Vila.

“Imos dar a batalla”

En este sentido, recuerda que los trabajadores de O Grove, unas 130 personas, completan una plantilla “moi consolidada” que “foron levados ás plantas de outros países para formar á xente de alí”. Non vamos aceptar este agasallo de Nadal. A empresa quere que sexan os traballadores os que paguen a súa mala xestión e non llo imos permitir. A parte empresarial ten que facer os seus deberes igual que os fixemos nós”, asegura la representante sindical, quien advierte además, que “a CIG vai a estar apoiando á plantilla para que no Salnés non se perda nin un so posto de traballo”.



Será a partir de la próxima semana cuando se constituya la mesa de negociación y el sindicato acuerde con los trabajadores los próximos pasos a seguir para reclamar el mantenimiento de sus puestos de empleo, “imos dar a batalla”, concluyó la responsable de la CIG, Mar Vila.