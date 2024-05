Atunlo solicita un concurso voluntario de acreedores y la CIG advierte de que adeuda salarios

La conservera Atunlo acaba de solicitar el concurso voluntario de acreedores al no producirse avances en su plan de reestructuración en el que se encuentra inmerso tras haber entrado en preconcurso para tratar de reconducir su deuda y cerrado la producción en sus fábricas de O Grove y Santoña.



La dirección de Atunes y Lomos S.L. presentó este martes en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, una solicitud de concurso de acreedores y explica en un comunicado que la medida se debe a que actualmente, el grupo de acreedores conformado por parte de la banca y el socio Inpesca, que solicitó nuevo reestructurador en la figura de Alvarez y Marsal, “no ha presentado ningún plan alternativo, ni tampoco ninguna propuesta que fuese validada por el propio reestructurador”.



En el mismo comunicado, la conserva sostiene que “a día de hoy solo se encuentra vigente el plan de reestructuración” del 29 de abril propuesto por la empresa, pendiente de un informe y de la votación de la “clase financiera” y asegura que “la empresa no mantiene deudas con la Agencia Tributaria, ni con la Seguridad Social y demás organismos públicos, tampoco con sus trabajadores y permanece a la espera de la solución que determine el Juzgado”. Además, señala que la actividad no se ha visto suspendida, aunque “sí reducida ante el incumplimiento del compromiso de suministro del socio Inpesca”.



El Juzgado se encuentra ahora está revisando la documentación aportada por Atunlo, por lo que cabe esperar unos días hasta que se publique la resolución que dará comienzo a la tramitación del concurso voluntario, siempre que todo la documentación aportada esté correcta.

La CIG advierte de deudas

Por su parte, desde el sindicato CIG Salnés ya han iniciado los trámites para personarse en el proceso concursal como parte interesada por los procedimientos que puedan afectar a Atunlo O Grove y la fábrica de Cambados. Además, la central sindical advierte que la empresa estaría trasladando “información incerta” ya que “o grupo Atunlo si que adebeda salarios e indemnizacións a extraballadores de Atunlo Santoña e salarios a extraballadores de Atunlo O Grove”.



Desde la CIG insisten en que “dende o minuto un solicitamos transparencia e manter todos os postos de traballo, e que non foran sacrificados para intentar renegociar as hipotecas do grupo Atunlo como se está comprobando”. Asimismo apuntan, “preocúpanos a orquestada destrución do emprego e a perda de postos de traballo na comarca de O Salnes que se están quedando polo camiño debido á xestión financeira e escurantista do grupo Atunlo”, concluye la CIG.