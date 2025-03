El auditorio de A Illa acoge el sábado ‘Medea, Unha e Todas’, con función teatral y coloquio

El auditorio de A Illa acogerá este sábado, 29 de marzo, el espectáculo ‘Medea, Unha e Todas’, que incluye función teatral y coloquio. Será a partir de las siete de la tarde. La entrada es gratuita y actuarán Lucía Fernández, Lucía Costas y Juan Diego Comesaña, bajo la dirección de Noelia Nuño.



“A obra rompe a barreira entre pasado e presente, entre a ficción e a actualidade, para cuestionar as estruturas de poder que seguen vixentes sobre as mulleres, as estranxeiras, as que incomodan, as que non encaixan”, indican desde la producción.



La jornada abre así un doble formato de reflexión, con teatro y coloquio, sobre “realidades incómodas”.