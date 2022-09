Los aviones pirotécnicos vuelven a alzar el vuelo en Meis

Las fiestas en honor de la Virxe das Dores regresan sábado a la parroquia de San Vicente de Nogueira, tras dos años de anormalidad en el calendario festivo debido a la pandemia. Además de los actos religiosos, la celebración contará con una gran verbena a cargo de las orquestas Los Player’s y Charleston Big Band ya llegada la noche. A la una de la mañana los grupos harán un descanso para que los vecinos echen a volar los tradicionales aviones pirotécnicos que, además de nuevos montajes, presentarán nuevas medidas de seguridad.





Los festejos darán inicio ya por la mañana del sábado con una alborada a cargo del grupo de gaitas Os Carballeiras, que predecerá los actos religiosos que arrancarán con una misa solemne cantada por el coro O Noso Aire.





Ya por la tarde, tendrá lugar la popular procesión, que transcurrirá por los lugares de costumbre con un recorrido de cinco kilómetros, que será amenizada por la Banda Escola Municipal de Ribadumia, que marcará el fin de los actos litúrgicos para dar comienzo, ya por la noche, a las actuaciones musicales, con las que, tras dos años, regresarán los festejos a San Vicente de Nogueira, ya que el pasado curso se vieron suspendidos y en el 2020 se presentó una versión reducida, en la que los asistentes solo pudieron disfrutar de los actos religiosos debido a la situación pandémica.





La organización, además, facilita un aparcadero para "máis de 500 coches" en las inmediaciones del Campo da Festa, después de que miembros de la comisión estuvieran limpiando y despejando el recinto.





Los encargados de amenizar la gran verbena serán las orquestas Los Player’s y Charleston Big Band, que harán un corto descanso llegada la una de la mañana para que el espectáculo pirotécnico dé comienzo.





Como no podía ser de otra manera, la "festa do avión" no podía prescindir del lanzamiento de los aeroplanos más famosos de Meis, que estarán a cargo de la Pirotecnia de O Salnés.





Asimismo, el espectáculo de artificios contará con nuevas medidas de seguridad, con herramientas más modernas, utilizando un sistema electrónico de lanzamiento, según los organizadores de los festejos. De igual manera, se preservará el bienestar de los asistentes echando a volar los aeroplanos en una localización más alejada del Campo da Festa para "evitar incidentes", tanto con el público, como con la naturaleza.