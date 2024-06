El Bloque culpa al PP comarcal de romper el consenso y al PSOE de erigirse en portavoz de municipios

El BNG emitió un comunicado en clave comarcal con motivo del Pleno de la Mancomunidade del jueves. En él, el Bloque reparte a izquierda y derecha: “Non se pode acceder á presidencia da Mancomunidade mercando votos e sen a maioría suficiente na Comisión Executiva, quebrando toda confianza que había ata o momento”, espetó al PP.

“E tampouco se poden aquí erixir en voceiros dos seus concellos aqueles que nin sequera contan coa maioría suficiente para, chegado o caso, aprobar nos seus respectivos plenos as modificacións estatutarias propostas”, atacó al PSOE, con quien gobierna en A Illa.



Calificaron el Pleno del 14 de junio de “esperpento”, con la inesperada minoría conservadora tras la ausencia de Veciños de Meaño. Además, acusaron al PP y a sus socios de sacar adelante una moción de censura “fundamentada na perda de confianza, deterioro da situación política e desgoberno” de la institución. Una situación, defienden, no se daba entonces con Giráldez; pero sí ahora con Castro.

“Ata ese momento tódalas propostas da presidencia foran aprobadas pola Xunta da Mancomunidade por unanimidade, incluídos os votos do PP e os independentes”. En cambio, “dende a moción de censura”, el popular “non foi quen nin de cumprir coa celebración dos plenos ordinarios e, cando convocou un Pleno”, “ausentáronselle dous vogais do seu grupo que o forzaron a retirar da orde do día varios puntos”, reprochan.

Por ello, opinan que “o PP converteu a Mancomunidade nunha feira”. Concluyeron pidiendo trabajo a ambos partidos para “resolver os problemas da veciñanza”, como mejoras en el abastecimiento y la tubería de O Grove.