PP y PSOE devuelven el aire a la Mancomunidade con una comisión sobre el cambio de estatutos

La cordura regresó a Exposalnés. La ruptura a la que parecía abocada la Mancomunidade de O Salnés hace tan solo unas semanas se aplacó este jueves en el doble Pleno extraordinario en el que todo eran incógnitas. El PP y el PSOE revelaron durante la sesión que habían mantenido un discreto encuentro entre el presidente, el popular David Castro, y la socialista Marta Giráldez, en el que acordaron apostar por la vía del encuentro.



Así, el punto en el que el PSOE planteaba, de forma unilateral, la modificación de los estatutos —proponiendo, entre otras cuestiones, una presidencia rotatoria—, fue sustituido por una enmienda en la que estuvieron de acuerdo ambas fuerzas mayoritarias: Crear una comisión para el estudio “sosegado” de una modificación estatutaria.



En esta comisión, comprometió Castro, estarán representados tanto los nueve ayuntamientos como la totalidad de formaciones políticas en el plenario comarcal, además de personal técnico que incluirá, al menos, a la secretaria de la Mancomunidade y a su gerente. La idea nace por ahora sin fecha, pero emplazándose a trabajar en estas próximas semanas. Sin prisa, pero sin pausa.

3.320 euros en dietas, fue el coste, criticado por los nacionalistas, de las dos sesiones extraordinarias convocadas este jueves



El qué cambiar será todavía materia de debate, si bien el presidente consideró que a las propuestas socialistas, así planteadas, “faltábanlle bastante base” y “non ían chegar a bo porto”. Tanto el popular como la socialista Marta Giráldez estuvieron de acuerdo en la convicción de trabajar para que “este órgano funcione ben e volva á senda do consenso”. Castro, por su parte, añadió que su voluntad es alumbrar “un documento de futuro sólido”, que apuntale el futuro de la entidad en las próximas décadas y cuyo consenso permita su necesaria aprobación en todos los plenos municipales.

Talante

El ribadumiense, en efecto, se mostró en el mismo tono conciliador con el que había conducido el, por otra parte, insólito pleno anterior. Esta vez no hubo sorpresas y, aunque realmente la aritmética este jueves era menos determinante que en los puntos clave del 14 de junio, sí estaban presentes los necesarios votos del gobierno de Meaño.



Eso sí, el plenario de Exposalnés contó ausencias de varios alcaldes, que delegaron en otros concejales. Fue el caso de Vilagarcía, Sanxenxo, O Grove, Vilanova y Meaño. De este municipio también tomó posesión, esta vez sí, su nueva representante, Belén Mosteiro, que recibió el aplauso unánime tras su juramento. Después de este único punto en el primer Pleno, convocado solo a estos efectos, se abrió el segundo, el que había forzado el grupo socialista.



El abrazo discursivo de PP y PSOE, sin embargo, descolocó al nacionalista Manuel Suárez. El isleño comenzó su intervención indicando con cierta ironía “estou perdido”. Recordó que el orden del día planteaba la votación de una propuesta de modificación de estatutos llevada por el PSOE. “E dame a sensación de que están a plantexar outra cousa”. Fue interrumpido, primero por Castro, a lo que replicó Suárez que “entendo que o que hai que debater é o punto que aparece na orde do día”. Giráldez terció entonces en favor del pacto con el PP: “Entendo que se pode asumir como unha emenda”, sugirió la socialista, alterando así su propia propuesta de punto.

El Bloque y EU se abstuvieron en la votación de esta propuesta, que sustituyó a la unilateral socialista



La nueva interrupción terminó de encender al nacionalista. “Estou facendo uso do meu turno de palabra, pero falan entre vostedes”, a quienes acusó de convertir la Mancomunidade “nunha feira”. Acabó abruptamente su intervención reprochando que “a broma que vostedes traen hoxe aquí”, en forma de dos plenos extraordinarios, “cústalle aos veciños 3.320 euros” en dietas en favor de los vocales asistentes.

José Antonio Otero (Esquerda Unida de O Grove), fue la otra voz dura de este Pleno. “O que si logrou esta presidencia foi converter este órgano case nun circo”, con una moción de censura “a cambio de compra de votos”, con convocatorias “fóra de prazo” y con el afán, reprochó, de controlar políticamente la comisión ejecutiva intentando introducir a la popular cambadesa Sabela Fole en la vicepresidencia. “A imaxe desta entidade cada vez está máis polo chan”, opinó.

La votación

La votación final se hizo ya sobre la enmienda de crear la comisión y no sobre el cambio estatutario unilateral que traía el PSOE. Así planteada la cuestión, se dio aprobación, pero no de forma unánime: PP y PSOE votaron a favor, también Meaño Independiente y Veciños de Meaño, pero no así el BNG y Esquerda Unida, que se abstuvieron.