El gobierno de Meaño no aparece en el Pleno y el PP retira los puntos al no llegarle los votos

Inesperado giro en el Pleno que decidía el futuro de la Mancomunidade. Ni el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, ni la nueva vocal de su gobierno llamada a tomar posesión hoy en el Pleno comarcal acudieron a la convocatoria. La ausencia de estos dos votos dejó al PP sin opciones aritméticas de sacar adelante los puntos polémicos, esos que el PSOE marcó como líneas rojas y que, por tanto, amenazaban con hacer saltar por los aires el órgano supramunicipal.



El presidente, el popular David Castro, anunció que retiraba del orden del día los puntos de la controversia, el 6, 7 y 8, estos son: La aprobación del presupuesto de 2024, la del salario para el independiente José Aspérez, nuevo delegado de Turismo, y el nombramiento de la popular Sabela Fole como nueva vicepresidenta comarcal.

El giro y la duda



Los puntos siete y ocho ni siquiera iniciaron su debate. Sí lo había hecho el de los presupuestos. Tras una exposición de las cifras dada por el propio Castro, tomó la palabra por el PSOE el alcalde de O Grove, José Cacabelos. El socialista articuló un discurso en el que, por varias veces, abogó por el diálogo, recuperar el consenso de esta unión voluntaria de municipios y, por ello, comenzar hoy por la retirada del presupuesto, que incluía en uno de sus capítulos, justamente, la partida económica para dar el controvertido salario a José Aspérez. A sus peticiones se sumó el BNG, en palabras del isleño Manuel Suárez, y también Esquerda Unida, a través del grovense José Antonio Otero que clamaron, igualmente, por retirar el punto para que “non se desfaga todo o camiño andado” y la “búsqueda do consenso”, defendieron respectivamente.

Giráldez llegó a plantear de forma abierta si la retirada fue para buscar consenso o solo por no tener los apoyos



David Castro recogió entonces el guante. “Por suposto”, valoró sobre aquellas peticiones de diálogo. Eso sí, “non comparto as palabras de José Antonio (Cacabelos)”, quien había reprochado que el presupuesto se hizo de espaldas a cinco de los nueve ayuntamientos, los gobernados por el PSOE. Castro anunció entonces que también retiraba los dos siguientes puntos polémicos.



En el aire flotaba la duda de si esto era, como pidió la izquierda, un gesto de buena voluntad para intentar acercar posturas. O si aquello únicamente obedecía a no tener los suficientes votos para dar aprobación a los tres puntos.



La cuestión fue directamente preguntada, en estos términos, por la regidora de Meis y expresidenta comarcal, Marta Giráldez, durante los ruegos y preguntas. Castro no dio una respuesta tajante, al indicar que “retiránrose. Efectivamente faltaron esas persoas” y que tanto la votación del salario y de la vicepresidencia se dejaron sobre la mesa “o mesmo que se retirou o presuposto”.

Todo por ver



En cualquier caso, Giráldez aprovechó el turno para insistir en el ruego de que “volvamos á senda do consenso e do diálogo”.



Terminada la sesión, no hubo confirmación oficial de los motivos que llevaron al alcalde de Meaño y a su otra vocal a no comparecer, aunque extraoficialmente se hablaba de algún tipo de disconformidad con lo planteado para la votación. Este Diario intentó contactar con el regidor hasta el cierre de esta edición, a fin de conocer de primera mano las motivaciones de tales ausencias, pero no fue posible establecer comunicación.



Queda por ver ahora si Viéitez, readmitido en el PP el pasado mes de febrero, se marca otro órdago y persiste en esta posición. También si el PP varía la hoja de ruta o, si se aclara la cuestión en Meaño, retoma los tres puntos en el próximo Pleno.



En todo caso, la próxima sesión ordinaria sería en dos meses, lo que puede dar tiempo a intentar limar asperezas entre socialistas y populares. Todos, de hecho, coinciden en el deseo de que persista el entendimiento en la Mancomunidade, aunque no parece sencillo poder acercar posturas.



Por lo demás, la sesión fue seguida por numerosos representantes políticos desde el público, incluso de otros muicipios, y también por trabajadores de la propia entidad comarcal, “preocupados polo seu futuro”, valoró Giráldez.

“Experto mundial en Turismo”



Cacabelos tuvo en su discurso palabras conciliadoras, cuando pidió “manter a unión”. “Hoxe tendemos a man. Se é necesario modificar os estatutos, fagámolo”. “Sentemos a falar e tratar de buscar consensos”. Pero también dardos, cuando habló del punto “moi polémico” del salario de Aspárez como delegado de Turismo. “35.000 euros brutos ao ano”, “a conto de que esta adicación? Que nós saibamos, non é experto mundial en Turismo”. “O que se pretende é que cinco concellos, sen información ningunha sobre o presuposto, levantemos a man para pagar” lo diseñado únicamente por voluntad de los otros cuatro, reprochó al PP sobre la falta de diálogo para confeccionar un presupuesto para el que los nueve municipios aportan dinero.

“Non facer política”



David Castro, por su parte, concedió que “o importante é non facer política da Mancomunidade. Este é un órgano voluntario, foino durante estes anos. Creo que temos que ir a ese espírito e non facer política”. Eso sí, contestó a Cacabelos que “este presuposto fíxose seguindo os de anos anteriores. Debaterémolo, pero non é para nada algo do que non teñan coñecemento”. Además, frente a la supuesta parálisis de la participación política en la entidad comarcal desde la moción de censura que aupó a Castro —como reprochó la izquierda— el popular recordó que el de hoy era el tercer Pleno convocado, negando así el supuesto secuestro de los cauces de participación.

► Hubo unanimidad en un punto de urgencia para poder recibir 1,1 millones de euros Poco después de la retirada de los tres puntos, el presidente, David Castro, llevó a votación incluir un punto fuera del orden del día, por trámite de urgencia. Se trataba del visto bueno del Pleno a un proyecto de turismo inteligente para el que la entidad comarcal tenía poco margen temporal para poder aceptar una inyección de cerca de 1,1 millones de euros. Hubo unanimidad, tanto en aceptar el punto a debate, como en su aprobación.

Desde el PSOE, Cacabelos expresó que hubiera agradecido una comunicación previa, aunque fuese a última hora. Pero que, independientemente del detalle por conocer del reparto de fondos por municipios, apoyarían la aceptación de los fondos, al considerarlo una cuestión importante.

A mayores, el presupuesto de 2024 de la Manconumidade que quedó sobre la mesa ascendía a 5,6 millones de euros. En el capítulo de gastos de personal figuraba la controvertida asignación de 26.400 euros para el nuevo coordinador de Turismo. En cuanto al capitulo de inversión real en obras, ascendía a casi 1,2 millones de euros.