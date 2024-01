El BNG acusa a Telmo Martín de “hipotecar” a los vecinos por su gestión de la sentencia Rocafort

El BNG de Sanxenxo denuncia una vez más las consecuencias de la “política de ladrillo” de Telmo Martín y recuerda la sentencia por la expropiación de los terrenos de As Cunchas a la familia Rocafort, que “leva anos afectado ás arcas municipais, e neste 2024, aínda se agrava máis”.



Así lo advierte el portavoz nacionalista, Fran Leiro, que explica que el Presupuesto de este año que se lleva al Pleno de mañana “contempla unha partida de preto de sete millóns de euros para facer fronte aos custes xudiciais. Un litigio, que supondrá, estima el BNG, “un custo de 13 millóns de euros, máis do triplo do necesario, so debido ao ego e á incapacidade de xestión do señor Telmo Martín”.



Leiro recuerda que en los últimos anos el Concello pagó tres millones de euros, “aos que hai que sumar preto doutros dez”. Esto, explica, se debería a que “ o PP solicita fraccionar o pago da contía pendente en oito anos. En caso de que se conceda, serían mais de 900.000 euros anuais, aos que hai que sumar outros 350.000 euros polos xuros”, avisa el edil nacionalista.

De este modo, asegura “o Concello tería que facer fronte a gastos de máis de 1, 2 millóns de euros anuais durante oito anos só para cumprir coa sentenza do ‘caso Rocafort’. E todo porque o señor Telmo Martín negouse a pagar os tres millóns iniciais. O seu exceso de ego e a súa falta de miras e capacidade van a pagalo todos os veciños e veciñas de Sanxenxo”, lamenta Leiro, quién también tiene claro que esta situación no solo implicará consecuencias a corto prazo, sino que también afecta al futuro del Concello.



Asimismo, añade que en el caso de que no se conceda el fraccionamiento del pago de la sentencia, el Concello verase na obriga ou ben de solicitar un préstamo, co conseguinte aumento de endebedamento, ou ben ter que vender terreos de propiedade municipal”. “A realidade é que a nefasta xestión do PP obriga a ter que facer fronte a gastos millonarios, cando eses cartos poderían terse empregado na dotación de servizos, infraestruturas e obras de primeira necesidade para os nosos veciños”, critica Leiro.