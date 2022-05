El BNG advierte al bipartito que seguirá “sinalando actuacións irregulares ou caciquís”

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, (PSOE) y el portavoz del BNG, Liso González, firmaron a última hora del sábado el acuerdo mediante el cual los nacionalistas votarán a favor del Orzamento 2022 del bipartito a cambio de una serie de concesiones. Sin embargo, el grupo opositor advierte que el documento presenta “importantes disfuncións” y que seguirán “sinalando as actuacións gubernamentais irregulares ou caciquís en detrimento do conxunto da cidadanía da veciñanza”.



Además de lo informado estos días, de que el gobierno local aceptó aumentar aún más las transferencias a comisiones de fiestas populares y a entidades culturales y deportivas, hasta los 12.000, 25.000 y 80.000 euros, respectivamente, el Bloque indicó ayer que también ha logrado el incremento de la partida para actividades culturales a desarrollar por asociaciones, hasta los 25.000 euros.



Estas cuestiones habían causado problemas en las negociaciones pues PSOE y Somos rechazaban sacar 70.000 euros de los programas lúdicos, culturales y de ocio propios, como por ejemplo la Festa do Albariño, para trasladarlos a ese tipo de gastos, como pedía el grupo de Liso González. Finalmente se llegó a un punto intermedio.



A este respecto, el acuerdo también incluye adelantar la convocatoria de ayudas a entidades a principios de año, y para el presente ejercicio se estipula que han de convocarse en el plazo de un mes a contar desde la firma. Asimismo se crearán subvenciones de comedor escolar para familias en situación de vulnerabilidad, para lo cual será necesario modificar el reglamento del Fondo de Emerxencia Social. Y el Concello también sacará una plaza de trabajo de técnico de medio ambiente antes de que termine el año.



El bipartito también aceptó la apertura de las casas de cultura de las parroquias con oferta de actividades en días alternos y, a partir del año próximo, “durante, como mínimo, todos os días laborais”. De este modo, se retomará la actividad en estos centros, detenida por la pandemia, y para el BNG es “fundamental para favorecer a conciliación laboral dos pais e a sociabilización dos nenos”. Pero además, se “favorecen a descentralización das actividades socioculturais, actualmente acotadas a unhas poucas localizacións no centro”.





Obras y mejoras





En el apartado de obras, el acuerdo incluye la reforma integral del parque de Vilariño, y su reubicación más lejos de la carretera, y del centro de Corvillón, con cargo a la convocatoria del Plan Concellos de octubre. También mejoras en el centro cultural Mariño Castro de Oubiña, consistentes en el arreglo de la pasarela para personas con movilidad reducida y la reparación del suelo interior, así como acondicionar y reponer elementos dañados en la senda litoral de Castrelo y dotar de equipamiento a la playa de As Saíñas.



En definitiva, “unha dotación orzamentaria suficiente para executar políticas de esquerdas e populares a prol das clases traballadoras”, concluyen los nacionalistas.