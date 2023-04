El BNG de Cambados acusa al bipartito de actuar de forma "partidista" y de "costas" a las entidades cultures y clubs

El BNG de Cambados denota tras reunirse con asociaciones culturales y clubs deportivos que el actual gobierno ha actuado de “costas” a estas entidades y “discriminando en función de criterios partidistas”, además de colaborar lo “mínimo imprescindible” con ellas.

El Bloque está realizando una ronda de contactos de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo y uno de los más recientes ha sido con asociaciones culturales y deportivas, para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones “e comprobar cales poden ter encaixe no noso programa de goberno”, explica su candidato a la Alcaldía y portavoz del grupo municipal, Liso González.

Asegura el nacionalista que tras las reuniones el balance ha sido “agridoce”. Y es que notan voluntad de colaboración, aspiraciones “xeralmente realistas” y propuestas que van en su línea de “volver a dotar ás asociacións do protagonismo do que foron privadas”. Pero también ven una parte mala, “ao comprobar o efecto que tivo no tecido asociativo un goberno que actuou de costas ás asociacións, discriminando en función de criterios partidistas, e colaborando o mínimo imprescindible para obter fotografías promocionais”, acusó González al bipartito de PSOE y Somos.

Los nacionalista proseguirán con estas rondas de contactos y se comprometen a devolver a las entidades “o seu papel capital na dinamización das actividades culturais e deportivas de Cambados”, pues considera que lo han perdido.