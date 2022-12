El BNG de Cambados denuncia “deficiencias” en el CEIP Antonio Magariños e insta al gobierno local a que “exerza a súa competencia no mantemento do centro”.



Entre las carencias, el grupo municipal destaca la falta de limpieza del patio, “incluidos os caleiros e as baixantes de augas pluviais”, que aclara se deben liberar periódicamente y que solo se acometen de forma esporádica, asegura. Asimismo, subraya el desuso de una de las antiguas viviendas de los profesores que no se derribó, debido a que el Concello, según denuncia, “non cumpreu coa súa parte de arranxar o tellado”. Además, no cuenta con instalación eléctrica y pintura, además de necesitar la poda de árboles y césped.



De igual modo, la formación urge a la Casa Consistorial a que repare el muro derrumbado al lado del centro educativo, cuyas obras, según defienden desde el BNG, fueron prometidas por el Concello y la Consellería de Educación. En este aspecto, señala que la parte de la Xunta ya está hecha, mientras que de las comprometidas por el alcalde “aína non saben nada”, dejando “unha morea de escombro dende hai medio ano sen que pasaran a retiralo”, según indica.



En la misma línea, el portavoz del grupo en Cambados, Liso González, afirma haber presentado por escrito una lista de estas deficiencias que, además, incluyen goteras en la entrada del pabellón, un falso techo que no se ha colocado en el aula de música, una cortina del comedor estropeada, problemas con el limitador del sistema eléctrico en la clase de informática, dos bancos en malas condiciones en la entrada y falta de asientos y mesas en el patio grande.