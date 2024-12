El BNG de Cambados reclama a sus socios un cambio tras admitir que el cuatripartito vive en la “improvisación”

El BNG expresó ayer su descontento sobre cómo está funcionando el cuatripartito del que forma parte, asegurando que en Cambados existe una sensación “xeral de deriva” del gobierno y que lleva “meses” alertando a sus socios “internamente” de que “hai unha improvisación constante”, pero “parecen cómodos” en este ambiente, se quejó su responsable local, Iago Pillado. Con todo, creen que la herida abierta en el último Pleno por la moción del asilo y el “detonante” de que alcen públicamente la voz aún tiene cura: convocar una comisión de seguimiento del pacto que “atalle” esta situación. En caso contrario, “tomaremos outras medidas” porque harán “todo o que estea nas nosas mans para que este goberno teña futuro” y “non volva o PP”.



Pillado compareció junto a la concejala Mar Pérez y estaba prevista la asistencia del portavoz local, Liso González, pero una comisión de Patrimonio más prolongada de lo previsto le impidió llegar a tiempo. A pesar de que en el epicentro de este resorte –“a gota que colmou o vaso”, el “mazazo non esperado”– está el socio de Pode, José Ramón Abal Varela, aseguraron que “hai varios versos soltos” y aunque “non buscamos culpables, si responsables”, dijeron señalando al alcalde, el socialista Samuel Lago, pues “non é lícito que se agoche o capricho dun concelleiro” y estas cosas “lle van no cargo”, agregó el responsable local.



Cabe recordar, que Pérez y González abandonaron el Pleno por un añadido de última hora a una moción presentada como acuerdo del cuatripartito para que la Xunta comprase el asilo y que decía así: el “Concello está disposto a asumir unha parte e xestionar a compra”.

“Reunións clandestinas”

La edila volvió a quejarse ayer de que no contó con su aprobación, se hizo fuera de la Xunta de Goberno donde se pactó la iniciativa y para “contentar” a Abal porque se iba a abstener y entonces no saldría adelante. En “reuniones clandestinas que nin deberían ter validez”, añadió, además de abundar en sus argumentos en contra de la modificación: “É enganar aos veciños, son cantos de serea, pois nin temos capacidade económica nin competencia para asumir iso. Eles mesmos o recoñeceron nas súas intervencións. Foi surrealista”, agregó. Además de alimentar la “demagoxia do PP”, apuntó el responsable local.



A pesar de que lo siguen considerando “grave”, esperan que esa comisión de seguimiento contemplada en el propio pacto traiga “unha nova actitude” porque Cambados “merece un goberno preocupado polos veciños non pola promoción individual dun concelleiro” y, a ser posible, ya este mes. “Queremos que este goberno de esquerdas teña futuro, baixo ningún concepto queremos que volva o PP, ese é o noso obxectivo primixenio, así que faremos todo o que estea nas nosas mans para que funcione. Este será un paso máis, pero probablemente non o último”, añadió el número tres del Bloque.