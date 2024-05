El BNG canaliza un frente vecinal para impedir la eliminación de un paso de peatones en Dena

El BNG anuncia acciones ante el Pleno de Meaño y en el Parlamento de Galicia para mostrar una oposición vecinal a la supresión de un paso de peatones en Dena.



Fue el compromiso adquirido en una reunión convocada por los nacionalistas con vecinos de la localidad, el viernes. “Na xuntanza fíxose notar o malestar que provoca entre a veciñanza a retirada do paso de peóns de Coirón que pretende eliminar a Xunta”. “Fai case un ano que comezaron as obras para a súa retirada, impedida naquel entón polos veciños e veciñas da zona. É curioso que, no mesmo venres, a Xunta fixo un segundo intento de rematar a obra reparando a beirarrúa e eliminando a rampa cara ao paso de peóns, o que os veciños de Coirón voltaron impedir”, indican desde el Bloque.



“Os asistentes tamén comentaron a necesidade do paso de peóns que daba acceso seguro ao Centro Social de Dena, lugar frecuentado por maiores e nenos polas múltiples actividades que nel se desenvolven”.



Así pues, la edil Rosana Domínguez llevará una moción al Pleno municipal y la diputada Montse Prado compromete una iniciativa en el Parlamento de Galicia. También defenderán otras posibles mejoras viarias.