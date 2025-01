El BNG censura que la mejora en la PO-307 no incluya medidas frente a los atascos ni el carril bici pendiente

El anuncio de mejora del firme de la PO-307, la carretera que une Vilanova y A Illa y cruza el puente entre ambas localidades, no convence al BNG insular. En el mismo día en que la Xunta reiteró el proyecto de reparación de este y otros viales, los nacionalistas lamentaron que la actuación prevista, en licitación, “non resolve os atascos” que se sufren especialmente en verano, “nin continúa coa dotación de carril bici e a humanización da vía”, uno de los proyectos pendientes desde hace años.



PSOE y BNG habían presentado diferentes acciones en el Parlamento de Galicia para reclamar mejoras en esta carretera y mecanismos para aliviar los interminables atascos, sobre todo a las horas de entrada y salida de las playas durante la canícula. Los nacionalistas señalan directamente al cruce de los semáforos de A Pantrigueira en Vilanova como uno de los motivos que causan los embotellamientos.

“Lamentamos pois que a Xunta non aproveite para resolver este problema e se limite a renovar o firme”, “un simple asfaltado non é máis ca unha obra de mantemento que neste caso ademais chega tarde”. Además de la intervención en esta intersección “demandamos que continúe a humanización da estrada con beirarrúas e carril bici nos tramos que carecen do mesmo”, añaden.