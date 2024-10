El BNG critica que la Festa do Marisco pasara “sen pena nin gloria” y arremete contra la organización

El BNG de O Grove, a través de un comunicado, arremetió contra el gobierno local por la organización de la LXI edición de la Festa do Marisco, que califican como “deplorable”. Así, el portavoz nacionalista, Anselmo Noia, denuncia que el alcalde, José Cacabelos, ”insiste en crerse e facer crer que o éxito ou fracaso da Festa é directamente proporcional ás racións vendidas”. Un supuesto que niegan desde la formación, que critican que la edición pasó “sen pena nin gloria” y que se salvó “grazas ós que traballan nela, ás empresas suministradoras e ás organizacións e asociacións privadas que agasallan actividade arredor da consabida degustación”.



En este sentido, los nacionalistas lamentaron la ausencia de exposiciones que pusieran en valor a la gente y el sector del mar y se sumaron a las quejas por el ruido: “uns concertos que se alongaron demasiado en volumen e tempo, molestando ata o infinito, e que axudaron a convertir O Corgo nun decrépito solar para nada relacionado co que se festexa na Festa”. Unas molestias en las que también incluyen al ruido de la cafetería central y “dun recinto feiral máis pechado que nunca”.



“Cremos que é necesario darlle unha boa reviravolta para impedir maior deterioro, comezar, desde xa, a deseñar unha festa que recupere o espíritu para o que foi creada, engrandecéndoa co noso patrimonio cultural e o noso acervo lingüístico, espallando actos polos barrios, ambientando e decorando as carpas con temática diversa, incluindo música e entretemento de bo gusto, na xusta medida e nas horas correctas. O obxectivo debería ser o de devolver a festa ás xentes do pobo, que ano a ano perde a ilusión por baixar a disfrutala”, sentencia el bloque.



En la misma línea, desde el BNG piden unas bases consensuadas para la concesión de las Centolas de Ouro, al no estar de acuerdo con algunos de los premiados de esta edición, si bien reconoce el mérito de Jacobo Aguín y el Centolo Larpeiro.