El BNG critica la gestión de Lago con el picudo y afea la elección de las palmeras washingtonianas

La gestión que el gobierno local de Cambados ha realizado para combatir la plaga del picudo no ha gustado en el seno del BNG. Los nacionalistas –a través de su Consello Local– emitían ayer un comunicado en el que censuran el proceso que llevó al ejecutivo local a dedicir no actuar en las palmeras pegadas a A Calzada y a sutituirlas por otras de la variedad washingtoniana. De hecho el Bloque insiste en que esta especie “non se parece en nada” a las palmeras canarias que había en A Calzada y que su elección va provocar que se “mude por completo a fachada costeira cambadesa”. Indican que además son árboles más largos y estrechos y que, por lo tanto, “non dan sombra, polo que o parque perderá a súa función de espazo de refresco nos días de calor e de freno do vento cando hai mal tempo”. Además el Bloque advierte que es una especie que también es susceptible de ser atacada por el picudo “co que non solucionan o problema de fondo”.





Y es que a los nacionalistas no parecen cuadrarles las cuentas respecto a los gastos de mantenimiento de las especies originales aportadas por el gobierno. “Din que o custo de mantemento é de 14.000 euros máis IVE, pero iso non é certo. Esa contía é polo tratamento de todas as palmeiras municipais, non só as dese parque”. Señalan que esa cantidad incluye tanto a los árboles de A Calzada como a las de la Biblioteca Municipal, Praza do Concello, Alfredo Bañas y Pazo de Torrado. Frente a esa cantidad indican que “a decisión dende o punto de vista económica é un completo disparate, dado que o custo de cada palmeira ronda os 3.000 euros e, por retirada de cada unha, sobre 600. O goberno acaba de anunciar que comprou quince palmeiras por 14.700 euros, unha cifra difícil de crer e parece que omiten os gastos de retirada”. El BNG hace especial referencia a dos palmeras –una de ocho y otra de once cabezas– “dificilmente atopables e que merecerían ser protexidas”.