El BNG exigirá que la Xunta también ponga dinero para la EDAR de A Illa

El BNG de A Illa de Arousa llevará ante el Parlamento de Galicia la cuestión de la financiación de la nueva depuradora. El Bloque quiere que la Xunta participe en la financiación de esta infraestructura, “ao igual que fai noutros concellos a través de Augas de Galicia” para la construcción de plantas similares.



Para los nacionalistas no hay excusa y razonan de este modo: si la administración gallega entra en la financiación de nuevas depuradoras o ampliaciones de plantas, como los casos de Ames, Santiago de Compostela, Corvillón, Vilaxoán y Ribeira, no se explicaría que no lo haga en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de A Illa.



Así lo argumentaron hoy en una comparecencia el portavoz del BNG en la localidad insular, el también teniente de alcalde Manuel Suárez; junto a la diputada autonómica Montse Prado. Ninguno de ellos ve lógico que la Xunta acceda a la cofinanciación de otras plantas y no a esta, más teniendo en cuenta que A Illa es un “concello máis pequeno, de apenas 5.000 habitantes, cuns recursos moito máis limitados”. Tal y como están las cosas, el organismo estatal Acuaes financia el 80% de los 7,5 millones en que se adjudicó el proyecto. Pero el Concello debe asumir el otro 20% restante, lo que implica, igualmente, una cantidad millonaria para un ayuntamiento con un presupuesto ajustado.

“Deixadez de funcións”

Suárez incluso calificó hoy de “deixadez de funcións con A Illa e coa Ría de Arousa” la falta de implicación financiera de la Xunta con este proyecto. En este punto, recordaron que la propia depuradora actual, puesta en marcha en 2003 por la Xunta, lo fue con una “tecnología e capacidade obsoletas”, lo que motivó que, desde el principio, “non se cumpliran cos niveis de depuración esixidos por unha normativa comunitaria do ano 1991”. Eso, a la larga, terminó motivando la apertura de un procedimiento de infracción de la Unión Europea, hecho por el que ahora se configuró como “de interés público” la construcción de la nueva EDAR.

Suárez tildó de “dous mantras” falsos que, ahora, “a EDAR quedou obsoleta e infradimensionada”: “Temos os mesmos habitantes que en 2003 e, daquela, a depuradora xa contaminaba por riba do permitido”. Es, por tanto, un problema que se arrastra desde la misma concepción de la vieja depuradora y para la que los nacionalistas reclamarán explicaciones, y fondos, en el Parlamento.



Suárez ve además un apoyo firme de su socio en el bipartito, el PSOE, al señalar que tanto él como el alcalde, el socialista Luis Arosa, solicitaron y acudieron a reuniones para intentar conseguir financiación autonómica, sin resultados. Incluso plantearon otras alternativa, como la colaboración de la Xunta en otros proyectos para A Illa, si no fuese técnicamente factible colaborar en esta EDAR. “O único que recibimos foron desculpas, para xustificar o inxustificable”. Pero es que, además, Suárez afirma que es posible que Augas de Galicia se sume todavía al convenio entre Concello y Acuaes, porque el propio texto contempla nuevas incorporaciones de financiación.



Prado, por su parte, valoró que el saneamiento de la Ría debería ser “prioritario” para la Xunta, más allá de los titulares, y calificó su postura de “desleixo”.