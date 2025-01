El BNG de O Grove insta a José Cacabelos a gestionar “ben os cartos” antes de hablar de la tasa turística

El BNG de O Grove insta al alcalde, José Cacabelos, a gestionar “ben os cartos que xa ten o Concello” antes de buscar ingresos extra con la aplicación de una nueva tasa turística.



El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noya, señala que actualmente el gobierno local “acumulou seis millóns de euros - case a metade do orzamento de 2024 - en remanentes” o, lo que es lo mismo, dinero que no se ha utilizado en tiempo y forma para la finalidad para la que estaban reservados. Esta situación, señalan, indica que “o goberno local non dá empregado nin con eficacia nin con dilixencia os fondos municipais ordinarios nos proxectos e servizos que precisa o municipio”.

Debido a esta situación, los nacionalistas se preguntan “que sentido ten recadar máis cartos se non hai capacidade para empregar os que xa tes?”.



Por otro lado, Noya señala que en materia de turismo “dos dous millóns de euros da subvención dos fondos Next Generation para desenvolver a “Gastromeca”, apenas se investiu o 32%”, que, señalan es lo justo para no perder esta ayuda (antes de que el plazo se ampliase un año).

Localidad descuidada



Desde el BNG señalan que el gobierno local descuida totalmente la imagen general de la localidad ante los visitantes y el funcionamiento de los servicios públicos. Entre los ejemplos que ofrecen los nacionalistas destacan el mal estado de los paseos de madera, de los accesos a las playas, la falta de limpieza de las calles o del pintado de los pasos de peatones, así como el “nulo” mantenimiento de las rutas de senderismo.

Además, señalan que falta personal en urbanismo, en las obras y en la administración. “Estas melloras son urxentes e moi necesarias, porque cada ano o aspecto do noso municipio empeora sen que se poña remedio”, alerta Noya.