El BNG de O Grove promete una puesta a punto de las instalaciones deportivas si gana las elecciones

El BNG de O Grove promete la puesta a punto de todas las instalaciones deportivas del ámbito municipal en caso de conseguir el gobierno local en las próximas elecciones del 28 de mayo.



El alcaldable nacionalista, David Torres, mantuvo un proceso de escucha con directivos de los clubes deportivos durante el mes de marzo, donde se trasladó “pésimo“ estado de conservación de dichas instalaciones: “Podemos ver como entra auga no pavillón de deportes náuticos e tamén no de Conmeniño. A instalación de climatización do pavillón novo nunca funcionou e ninguén se preocupou. Os campos de fútbol, tanto o das Lampáns como o de Monte da Vila, teñen numerosas deficiencias. Así como que neste último, hai tempo que non funciona o marcador e o das Lampáns nunca o tivo”, según denuncia el edil del Bloque.



De esta forma, el grupo municipal anuncia que dentro del plan de mantenimiento municipal de su campaña electoral para la Alcaldía se incluyen mejoras como la instalación de videomarcadores en los dos campos de fútbol, así como en los pabellones que lo necesiten, como es el caso del de Monte da Vila y en el del colegio Conmeniño.



Asimismo, Torres promte que “os clubes van poder aumentar o financiamento da súa actividade, mediante publicidade nos marcadores e o concello dará unha moi boa imaxe a xente que nos visita cada fin de semana. Porque a promoción turística do noso concello tamén está nestes pequenos detalles.”

El presupuesto de esta dotación estaría cifrado en 100.000 euros y se proyectaría con la ayuda de subvenciones de otras administraciones, según proponen los nacionalistas. De igual modo, la inversión planteada por el BNG sobre mejoras en los equipamientos deportivos, supondría un gasto anual de 300.000 euros.