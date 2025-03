El BNG de O Grove reactiva sus encuentros vecinales con una reunión en el local de As Besadas

El Bloque Nacionalista de O Grove invita a los vecinos de Ardia, A Graña, A Vía y As Caldelas a un nuevo encuentro en el local de la asociación As Besadas, el cual se celebrará este viernes a las siete y media de la tarde. Durante la reunión, estará presente el portavoz del partido, Anselmo Noia, quien convoca esta reunión con la intención de escuchar y recoger las necesidades vecinales para, posteriormente, dirigirlas al Gobierno municipal.



El partido nacionalista quiere mostrar su compromiso de escucha activa y participación ciudadana, en contraste a lo que Noia describe como una gestión municipal “distante y poco receptiva” por parte del alcalde de O Grove, José Cacabelos.



“Queremos devolver a voz á xente e promover una xestión municipal máis transparente e participativa. Como concelleiros da oposición, correspóndenos fiscalizar e denunciar os fallos do equipo de goberno local, pero tamén construir e ofrecer unha alternativa a ese goberno baseada na proximidade e o diálogo sobre as necesidades do día a día da nosa veciñanza, que está moi desatendida”, destaca Noia.



Asimismo, el portavoz también recalca que las principales quejas municipales son sobre la falta de limpieza y mantenimiento urbano, y sobre la demora en la ejecución de obras muy necesarias. “Sabemos que hai un crecente descontento pola xestión municipal, por iso convidamos a todas e todos os veciños a vir expresar as súas preocupacións e propostas”, insiste Noia.



Esta cita será la primera de una rueda de reuniones que el equipo político tiene prevista. Los siguientes encuentros seguirán por otros barrios del concello en las próximas semanas.