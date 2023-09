El BNG de O Grove reclama al Concello que solucione los problemas del barrio do Vento

El concejal del BNG David Torres visitó el barrio y pudo comprobar que existen “numerosas deficiencias” como “baldosas soltas que xeran ruído e poden producir a caía dalgunha persoa, unha mala xestión do tráfico, debendo mudarse o sentido da rúa Eitón e incluso sinalizar todas as rúas da zona do para uso exclusivo de residentes e usuarios de garaxes, posto que son rúas moi estreitas e non dan saída a ningún tráfico que non sexa o propio dos usuarios”.

Asimismo, se muestran preocupados por el estado del tendido de cables de telefonía del cruce de la rúa Vento con la rúa Holanda “que está suxeito con cordas e a unha altura moi baixa”, por lo que cualquier vehículo puede tirarlos e incluso en el caso de romper alguna de esas cuerdas puede caer el tendido y producirle daños la alguna persona en el peor de los casos y reclaman que el gobierno local no autorice nuevas instalaciones telefónicas a la compañía mientras ésta no solucione este problema.