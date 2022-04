El BNG de O Grove reclama al Concello y a la Xunta trabajos de mantenimiento y reparación en el CEIP Bizocas

El BNG de O Grove reclama mejoras en el CEIP Bizocas tras haber detectado problemas estructurales y de mantenimiento en el edificio educativo durante la visita al centro que realizaron los concejales David Torres y Sara Abeijón para reunirse con el equipo directivo y en la que pudieron comprobar de primera mano cuales son las necesidades y el estado del colegio.





Los nacionalistas señalan que el estado de la fachada del edificio es “lamentable”, con grandes grietas y un desprendimiento de grandes dimensiones en su recubrimiento en la zona del patio infantil, por lo que se encuentra acordonado para evitar que los pequeños sufran algún daño. También comprobaron que el parque infantil se encuentra “sen mantemento” y el tobogán tiene las escaleras rotas por lo que tampoco se puede usar.





Asimismo, advierten de que el muro de contención del campo de fútbol está sin zapatas y en el aire, por lo que los escolares juegan a introducirse en el, y echan en falta un patio cubierto para que puedan ir al recreo los días de lluvia.





Respecto al interior del centro, lo mas urgente que reclama la formación nacionalista es terminar con el cambio de ventanas, porque solo se cambiaron las de la costa, y el frío y la humedad en las aulas es notable. Otra de las mejoras sería revisar los baños del centro, “antigos e con problemas de mal cheiro, polo que a salubridade da nosa rapazada está en risco”.





"Falta de mantemento e deixadez"



A simple vista, asegura el BNG, “notase a falta de mantemento por parte do Concello, o que non nos sorprende tendo en conta a deixadez a hora de designar a un ou unha representante no Consello Escolar do centro en tempo e forma”.





En este sentido, desde la directiva señalan que las demandas ya están en conocimiento del Concello y de la Consellería de Educación, que “se limitan a mandar técnicos para informar e só balizan as zonas perigosas, pero non se preocupan en arranxalas e manter o centro en condicións para evitar que ano tras ano se vaia deteriorando”, confirma el BNG, por lo que reclaman a las administraciones que “poñan un pouco de atención nos centros educativos como o CEIP Bizocas, para que as nosas nenas e nenos poidan estudar, aprender e divertirse en condicións”.





A mayores, presentarán una moción en el próximo Pleno para trasladar todos los problemas encontrados tanto al Concello como a la Consellería de Educación.