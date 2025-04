El BNG de A Illa acusa a Durán de “non querer” dar solución a las retenciones de la PO-307

El BNG de A Illa salió al paso hoy de las declaraciones del alcalde de Vilanova en Pleno a respecto a su voluntad de no retirar o apagar los semáforos de A Pantrigueira. Para los nacionalistas insulares “queda claro por que non se solucionan os problemas do cruce da Pantigueira, porque Gonzalo Durán non quere”.



Señalan las palabras del vilanovés, que expuso a la Corporación que no está dispuesto a quitar estos semáforos porque cree que así se perjudicaría el acceso a la general de vecinos de A Pantrigueira y San Miguel.



No obstante, el Bloque isleño entiende que esto es una prueba del “fanatismo de Gonzalo Durán”. “É tal”, consideran, que “por molestar ao tráfico da Arousa, é capaz de complicar todo o tráfico que xera O Terrón, un importante polo de atracción de coches que en gran medida acceden e saen pola PO-307”. “Igual que empresas e servizos domiciliadas en Vilanova que teñen como única ou principal vía de servizo esta estrada”, señalan los nacionalistas.



En todo caso, puntualizan que el Concello de Vilanova no tendría competencias sobre la ordenación del tráfico en esta carretera, de titularidad autonómica, por lo que insisten en la petición al gobierno gallego: “menos mal que este asunto non é da súa competencia, por iso demandamos da Xunta de Galicia que poña solucións enriba da mesa”, concluyen.