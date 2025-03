El BNG ve insuficiente la mejora vial de la Xunta y reitera acciones con los semáforos de A Pantrigueira

Los grupos del BNG de A Illa y de Vilanova emitieron hoy un comunicado conjunto en el que consideran insuficiente el plan de mejoras viales anunciado hace unos días por la Xunta para la zona de O Salnés. Además, insisten en reclamar a la administración gallega que actúe sobre los semáforos de A Pantrigueira, convencidos de que son parte del problema de retenciones que se generan en las entradas y salidas hacia la localidad insular.



La Xunta, lamentan, “limítase a renovar a capa de rodadura de distintas estradas da comarca, entre elas a PO307”, la del puente y A Pantrigueira. No obstante, ven esto “insuficiente”.



“É necesario resolver os problemas que xera o semáforo do cruce da Pantrigueira, instalando unha rotonda ou calquera outra solución que propoñan os técnicos”. “Os problemas innecesarios que xera este semáforo deberían ser resoltos canto antes”. “Sen ir máis lonxe, o pasado domingo do Momo volvéronse vivir as consecuencias da mala xestión deste cruce, tendo que poñer o semáforo en intermitente durante boa parte da tarde”, critican. Además, solicitan que se prosiga la humanización de la carretera con más aceras y carril bici en los tramos restantes.



Igualmente, urgen “inversións verdadeiras na comarca”, ya que consideran que “un simple asfaltado non é máis que unha obra de mantemento”. Creen además que un anuncio de obra de 50.000 euros para un puente de dos kilómetros es “ridículo”.



“Lamentamos, pois, que a Xunta non aproveite estas actuacións para resolver os problemas da estrada” en general, concluyen en el comunicado.