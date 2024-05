El BNG de A Illa carga contra el PSOE por contratar un sistema de control horario que nunca se utilizó

El deterioro de la relación entre los dos socios del gobierno de A Illa parece ser cada vez mayor. Así, el BNG emitió ayer un comunicado en el que pide explicaciones a los socialistas por un gasto de 11.576 euros en la adquisición de una aplicación informática para el fichaje del personal municipal y su mantenimiento entre 2020 y 2023. Un sistema que “nunca se puxo en funcionamento. Non ten nin un só rexistro, nin unha soa fichaxe”, según denunciaron los nacionalistas.



“O PSOE, que gobernaba con maioría absoluta no mandato anterior, debe dar explicacións por este xeito de estragar os cartos públicos”. Así de duro se mostró el Bloque, que aseguró que dichos gastos se autorizaron por la junta del gobierno local sin que nunca se pusieran en marcha. “Xa non é só que se adquirise unha ferramenta informática que non se usase nunca, é que se viñan pagando sucesivamente anualidades por un servizo que non se estaba prestando”, lamentó la formación, que subrayó que “é a nosa obriga informar á veciñanza de como se estaba xestionando o Concello e pedir responsabilidades por estes feitos”.



Como consecuencia, el BNG aseguró que “decidimos non pagar un só euro máis por esta aplicación”, por lo que se implantará un nuevo sistema de control horario a través de una aplicación informática, con el que “en todo momento contamos coa colaboración dos traballadores municipais”, que actualmente se encuentra en fase de pruebas y que se pondrá en marcha a partir de la próxima semana, con un coste para las arcas municipales de unos 150 euros por año.