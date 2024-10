El BNG indica que la “falta de peso de Martín” evita que la Xunta invierta en Sanxenxo

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) lamenta que “a falta de peso político de Telmo Martín provoque que Sanxenxo, apenas teña protagonismo no Orzamento que a Xunta prevé para o 2025”.

El portavoz nacionalista, Fran Leiro, indica que “novamente” la localidad queda en desventaja con respecto a otros concellos como “Marín, Lalín ou Vilagarcía que contarán con investimentos millonarios para a realización de actuacións de calado”.



Leiro señala que “vemos como ano tras ano obras que son demandas históricas da nosa veciñanza quedan no esquecemento”, ante la pasividad, denuncia, del alcalde que “pon por diante os intereses partidistas antes que os dos e das cidadáns de Sanxenxo”.



El portavoz del BNG cuenta que en las previsiones de la Xunta únicamente se contempla la inversión para la mejora del puerto mientras, “a ampliación do Centro de Saúde de Baltar anunciada a bombo e platillo” o “la rehabilitación que precisa o pavillón polideportivo do CEIP a Florida” no figuran en el apartado de inversiones de la Xunta para Sanxenxo.

De esta manera, también denuncia que otra actuación que continúa “esquecida nun caixón” es la carretera que serviría de conexión entre el polígono empresarial de Nantes y la parroquia de Vilalonga.

“O señor Martín bota peito por realizar melloras puntuais no parque empresarial, pero a realidade é que esta zona continúa a ter moitas eivas, e unha das principais, é a falta dunha vía que una este espazo con Vilalonga, que daría servizo a milleiros de persoas”, señala Leiro.