El BNG logra en O Grove la única victoria de la izquierda en todo O Salnés

O Grove fue la única excepción de una comarca de O Salnés coloreada de azul popular este domingo. Los nacionalistas consiguieron un 43,46 % de los votos, con una subida de más de 800 papeletas con respecto a 2020.



El portavoz del Bloque en la localidad meca, David Torres, valoraba ayer que “demostramos aquí que non temos teito e que se pode vencer ao PP. Simplemente hai que traballar e crer no país”. “O pobo do Grove cumpriu e marcou o rumbo que ten que seguir o conxunto do país, de Galiza, para obter a Presidencia da Xunta. Obviamente non se acadou esa meta, mais estamos nun camiño iniciado hai catro anos”, consideró como líder de la fuerza más votada en este municipio.



“Neste 2024 demos un paso de xigante a nivel de todo o país e máis no Grove”. “Estamos moi animados co resultado, é unha felicidade, obviamente contida por non acadar a Presidencia. Sabemos que o camiño é longo, pero este é un segundo paso e detrás sempre vén un terceiro”, enfoca con optimismo.



“Desde xa, poñémonos a traballar para esixirlle ao novo goberno da Xunta que O Grove non está disposto a ningún paso atrás e precisa urxentemente todos os servizos que a Xunta nos está deixando de dar”. Destacó, especialmente, la necesidad de mejoras en Sanidad.

También subió el PP



En O Grove, el Partido Popular también creció, casi dos puntos, unos 300 votos más.



El PSOE, que gobierna el Concello meco, sufrió el mismo castigo que el conjunto del Partido Socialista y se quedó con ocho puntos menos que su anterior resultado en este municipio en unas autonómicas, ahora por debajo de los mil votos, 793 papeletas.