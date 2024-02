El BNG logró su mejor resultado electoral en A Illa: “Algo debemos estar facendo ben”

El BNG de A Illa valoró ayer de forma positiva el resultado electoral conseguido a nivel local en las autonómicas del pasado domingo. “O crecemento dos apoios ao BNG é moi potente e non para de medrar. Algo debemos estar facendo ben”, indicaron.



El portavoz nacionalista y teniente de alcalde en el bipartito isleño, Manuel Suárez, declaró que “tiñamos a sensación polas mostras de apoio e de ánimo da veciñanza ao longo da campaña de que os resultados ían ser bos”. Destacó que esta percepción, “confirmouse”, “obtendo o mellor resultado da historia do BNG nuhas eleccións na Arousa”. “Quedamos apenas a pouco máis de vinte votos para ser a forza máis votada”. “Fíxose un bo traballo antes da campaña e tamén na mesma coa presencia activa da nosa candidata comarcal Montse Prado e coa visita da portavoz nacional e candidata Ana Pontón, mostrando máis unha vez o compromiso do BNG coa Ría en xeral e co noso concello en particular”, opinó.



Con todo, la primera opción en estas autonómicas en A Illa fue el PP. En el BNG, de hecho, y a pesar de obtener un buen resultado, “non estamos contentos”, “sabemos que temos que seguir medrando e xuntando mans para traballar polo país e gobernar”. “Imos no bo camiño, pero aínda nos queda traballo por diante, e niso estamos, a traballar tódolos días para construír a alternativa de un goberno do BNG”.