El BNG de Meis pide "depurar responsabilidades" por el mazazo judicial al contrato de basura

El BNG de Meis se suma a las críticas opositoras de esta semana contra el gobierno local socialista, después de conocerse la sentencia que anula la integración de Meis en el contrato mancomunado de recogida de basura.

Desde el Bloque afirman que "deben depurarse as responsabilidades de esta chapuza administrativa, no concernente ao Concello de Meis, pois a nosa veciñanza é a afectada". "É responsabilidade da equipa de goberno e como tal deben asumilas. pois esta mala xestión", opinan, "é algo que se repite como no caso do campo de golf, o contrato da súa cafetería, a xestión dos problemas no albergue de peregrinos ou as facturas impagadas polos múltiples reparos de intervención e a súa costume de non dialogar coa oposición".

Al grupo nacionalista le parece "inaceptábel" que "nos decatemos pola prensa de dita sentenza e que a día de hoxe non teñamos unha comunicación formal" por parte del ejecutivo municipal ante el "gran prexuízo ocasionado a toda a veciñanza."

"Dende o BNG de Meis seguiremos a defender, como até agora, o servizo mancomunado de recollida do lixo ata que logremos un servizo público 100 %", concluyen.