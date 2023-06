El BNG planta la negociación en Cambados e insta a Somos a ceder para poder retomarla

El BNG se planta en las negociaciones de Cambados. El Bloque emitió un comunicado en el que afirman que el grupo "pospón calquera participación nunha eventual reunión ata percibir algún xesto" en una dirección muy determinada: En el enfrentamiento que libran Bloque y Somos por su papel en el futuro y por ahora hipotético cuatripartito.

El conflicto ya se había traslucido estos días. Ahora, el BNG lo oficializa. "Outra candidatura, empatada en número de concelleiros co BNG", señalan en clara referencia a Somos, "reclama, ademais da primeira tenencia de Alcaldía e a representación na Mancomunidade do Salnés, xestionar a área de Cultura, na cal o BNG manifesta dende o primeiro momento o seu interese ao ser unha das áreas que levou cando estivo no goberno, e moi relacionada cos sinais de identidade desta organización".

"Fálase de ceder áreas ou de continuidades co mandato anterior, obviando que o obxectivo inmediato é a conformación dun cuatripartito, e non o parcheo do bipartito", añaden desde la formación nacionalista. La situación no es exactamente la misma que en 2015, ya que Somos adelanta en votos ahora al BNG y durante el pasado mandato ostentó el área de Cultura en el bipartito y estos serían algunos de los argumentos puestos sobre la mesa que no convencen a la formación nacionalista.

A mayores, desde el Bloque se afea que "un dos integrantes do eventual goberno xa non chega nin a asistir ás negociacións", en clara referencia Cambados Pode, ya que las reuniones estos días están siendo a tres bandas.

Por todo ello, los de Liso González hablan de "estancamento das negociacións para conformar goberno", todo tras los "axustados resultados das municipais en maio" y el "complicado camiño para unha investidura alternativa ao PP en Cambados".