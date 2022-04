BNG y Pode alertan de que el informe de Costas asfixia a Cambados y arriesga 300 empleos

El informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, sobre la fachada marítima de Cambados y que prohíbe levantar la nueva plaza de abastos, afecta al centro de salud, a la estación de autobuses, a una mueblería y a un restaurante está generando una tormenta política en la villa.



Cada vez son más las voces que se alzan contra esta medida y que exigen al gobierno local que se mantenga firme en la defensa de los intereses de Cambados, ya que también se podría impedir el proceso de expansión de una depuradora en Tragove, que prevé la creación de 300 puestos de trabajo.



El BNG, a través de su responsable local, Esther Serrano, incide en que la decisión del Gobierno central “é profundamente lesiva para os intereses do Concello de Cambados nos eidos urbanístico, dotacional e económico”.



En términos similares se expresa José Ramón Abal, de Cambados Pode, quien demanda al alcalde la convocatoria urgente de la Comisión de Reconstrución Económica e Social para abordar este asunto.



El portavoz de la plataforma vecinal muestra su “incredulidade” ante el contenido del informe del Ministerio y lo “rexeita” porque “non ten en conta as peculariedades e singularidades da franxa portuaria de Cambados”.



Ambas formaciones políticas piensan que el alcalde, el socialista Samuel Lago, debe ponerse al lado de los vecinos. “Instamos ao goberno municipal de Cambados, e en especial ao seu alcalde, a que antepoña a defensa dos intereses do noso pobo á axenda dictada, dende fóra, polo seu partido político”.



José Ramón Abal todavía va más allá y remarca que “se este informe fose remitido pola Xunta ou algún ente instrumental depdendente dela veriamos como o goberno municipal emprendería accións para opoñerse buscando formar unha fronte común da cidadanía cambadesa”. Por ello, al igual que los nacionalistas pide al alcalde que “defendan a vila por riba de calquera sigla política”.



Por otra parte, Pode advierte que si Costas mantiene el criterio interpretativo, el proyecto de mejora y acondicionamiento del campo de fútbol de Castrelo “podería correr perigo” e incluso podría “ser derrubado como xa anunciara no seu día a exalcaldesa”, por lo que insta a la unidad en la defensa de Cambados.