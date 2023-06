El BNG de Sanxenxo critica al ejecutivo de Telmo Martín por “gañar máis e traballar menos”

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo critica las primeras acciones del nuevo ejecutivo de Telmo Martín cuya mayoría absoluta “arroxa unha primeira consecuencia negativa para as arcas públicas ao expor unha subida salarial do case 40 % con respecto ao goberno do ano 2015, cuando el BNG formaba parte del cuatripartito, y un 18 % más que el del anterior mandato del PP.



Consideran que se trata de una “desproporcionada subida salarial”, con salarios diferentes el función de los ediles, alcanzando una cifra de 399.200 euros, de los que 57.600 son para retirubuciones del propio alcalde con una dedicación parcial, “facer compatible a súa atención ao municipio coas ausencias recorrentes que lle garanten atender as súas actividades empresariais”, indican desde el partido liderado por Fran Leiro.



Se sorprenden porque áreas de concejales más veteranos estén premiadas con una mayor subida salarial aunque hayan perdido contenido y trabajo respecto al anterior mandato en áreas de dedicación parcial que permiten compaginar el cargo con otras facetas profesionales. “Está a premialos con menos traballo e máis cartos”, critican.



El BNG también denuncia la desaparición de un área nominativa para Igualdade, que “queda diluída en Educación” y se muestran en contra del cambio de fecha para la celebración de los plenos ordinarios, que pasarán a ser los lunes a las 10 horas, medida que “dificulta a conciliación laboral da oposición e tamén a asistencia ás sesións do público, coartando así a participación cidadá e deixando claro que Martín vai gobernar para o pobo pero sen o pobo”.