El BNG de Sanxenxo critica la subida de salarios e impuestos en los primeros cien días de gobierno de Telmo Martín

El BNG de Sanxenxo hace balance de los primeros 100 días de gobierno de Telmo Martín en este nuevo mandato que han dado como resultado “un concello menos transparente, menos servizos, máis impostos para os veciños e mellores soldos para os que gobernan”.

Así lo considera el portavoz municipal Francisco Leiro que añade que esta nueva etapa es “máis do mesmo, unha política de ladrillo e cemento que aboca á veciñanza a verse privada de prestacións de primeira necesidade e a ter que afrontar recibos máis elevados, que suben ao mesmo ritmo que as nóminas dos concelleiros e concelleiras do PP” y recuerda que en el siguiente Pleno ordinario, que se celebrará el próximo 2 de octubre, Sanxenxo “aprobará unha suba do IBI e do Imposto de Vehículos de Tracción Motora pasando a ser dos máis elevados da contorna e da comarca do Salnés”.



En este sentido, vaticina un “período nefasto, que augura catro anos moi duros para as nosas veciñas e veciños”, advierte Leiro.



A mayores, critica la decisión del gobierno local “do peche a partir de outubro do Servizo de Emerxencias” y la subida salarial del equipo de Telmo Martín “cun incremento do 18 % e uns custes que practicamente chegan aos 400.000 euros” recordando que “o PP prometeu en campaña electoral a baixada de impostos e a mellora de servizos e está facendo xusto o contrario”, apunta Leiro.



Los nacionalistas también denuncian el “ataque flagrante á transparencia por parte de Telmo Martín quen decidiu expulsar á oposición dos consellos de administración das empresas públicas de Sanxenxo (Nauta, Ínsula e Turismo de Sanxenxo), unha medida sen precedentes e que a día de hoxe seguimos sen saber as razóns polas que non quere que a oposición poida facer achegas ou saiba de que xeito vai xestionar os cartos das veciñas e veciños do concello”, señala Leiro.

Temporada de verano

Para el BNG la campaña de verano fue “a peor da historia de Sanxenxo”, constatando “a incapacidade do equipo de goberno para afrontar a tempada de verán. El portavoz se hace eco “das queixas formuladas por numerosos comerciantes, que denuncian o estado de abandono e a suciedade nas rúas, ás que hai que sumar os peores problemas que se recordan en canto a seguridade nocturna e tráfico”.



“Por se fose pouco”, lamenta Leiro, “o goberno local tamén esqueceu por completo o rural, que está cada vez máis abandonado” y apuntó que “moito nos tememos que este é só o comezo de catro anos nos que a política de cemento do señor Martín fará de Sanxenxo un concello que, pola súa incapacidade, non está á altura do que merece”.

Asimismo,el portavoz nacionalista se compromete a “seguir vixiante e co noso labor de fiscalización dende a oposición, facéndonos eco das necesidades e preocupacións dos veciños e veciñas de Sanxenxo”.