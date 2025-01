El BNG de Sanxenxo critica a Telmo Martín por su “incapacidade” para licitar el nuevo contrato de la basura

El BNG de Sanxenxo denuncia que el gobierno local “veuse na obriga” de convocar un Pleno extraordinario para garantizar que la actual empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, Ascan, continúe prestando servicio, a pesar de que el contrato expira el próximo 22 de enero.

Esta situación, señalan los nacionalistas, es “unha nova mostra da incompetencia e a incapacidade de xestión do Goberno do Partido Popular dirixido por Telmo Martín” al que le instan a “tomarse con máis seriedade as licitacións”.



En este Pleno, cuentan lo que se aprobará será una propuesta para que la misma empresa continúe ejecutando la recogida y la gestión de residuos, mientras no se apruebe el nuevo contrato.



Desde el BNG indican que el contrato que finalizará próximamente “foi aprobado en 2012” y contaba con una vigencia de ocho años, además de dos prórrogas de dos anualidades cada una.

El problema, señalan, aparece en el momento que el gobierno quiso aprobar un nuevo pliego de condiciones que contó con varias alegaciones en contra y, por lo tanto, estuvo obligado a elaborar un nuevo contrato, que todavía no está redactado.



Los nacionalistas de Sanxenxo señalan que la situación “é grave” por varias razones. Así, su portavoz, Fran Leiro, comenta que esta forma “tan chapuceira” de hacer las cosas obliga a convocar Plenos que se podrían haber ahorrado y, por tanto, también su coste para los vecinos de la localidad.

Por otro lado, Leiro, indica que esta no es la primera vez que ocurre, ya que en 2012, en el momento que se aprobó el contrato vigente “tamén fora necesario recurrir a unha prórroga in extremis para que a empresa que daquela era adxudicataria do servizo continuase fora de prazo”.