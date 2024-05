El BNG de Sanxenxo insta al Concello a recuperar el servicio de conciliación “Paifillonai”

El BNG de Sanxenxo insta al Concello a recuperar el servicio de conciliación laboral y familiar “Paifillonai” suprimido hace más de un lustro, explicó, y que “resulta indispensable para moitas familias” porque en la época estival “unha gran proporción da nosa poboación traballa e vive de sectores como a hostalería, a restauración e o turismo en xeral”, señaló su portavoz, Fran Leiro.



El concejal insiste en la necesidad de este servicio y carga contra el gobierno del PP por “deixar a centos de familias sen un servizo tan importante”. Además le parece un “feito especialmente grave e que sobre todo afecta a un gran número de nais e mulleres” a las que “o alcalde castiga con esta xestión lamentable”.

Los nacionalistas recordaron que el “Paifillonai” era una ludoteca de verano dirigida a niños de entre 3 y 12 años de edad para ayudar en la conciliación de la vida laboral y familiar y “funcionou moi ben”, añadió Leiro. El edil destacó que cuando su formación se encargaba de ella, en la época del tripartito, las plazas “cubríanse sempre ao cen por cen”. De hecho, cree que al regidor, Telmo Martín, “gústalle presumir de potencial turístico pero esquece ofrecer servizos á altura do que precisan os veciños”. Le acusan de una “merma de servicios básicos” y de seguir una “política de recadación a través de subas de impostos ou intentos de novas taxas –como o ‘decretazo dos vados’– só para pagar soldos máis altos e manter a política do cemento do señor Martín”, añadió el portavoz.