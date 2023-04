El BNG de A Illa tilda el PMUS de “fracaso” y pide un cambio de sentido en Castelao

El BNG de A Illa criticó hoy el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), en el que se invirtieron 800.000 euros “en proxectos que son todos un fracaso”.

Destacan la reforma de la Avenida Castelao como a “principal actuación en mobilidade”, que, afirman, ha causado problemas de tráfico. Zonas como O Lagartiño y A Torre están "inundados de coches”. Por eso piden un cambio de sentido en esta avenida, para que sea de salida. Una posible solución sin coste y reversible, destacan.

"Agora mesmo atopámonos cunha Avenida Castelao da que non desapareceron os coches, xa que sigue sendo unha vía de circulación, e na que os cambios efectuados na mesma provocaron que barrios residencias como o Lagartiño, ou o centro histórico da Torre estean inundados de coches", lamentan.

También señalan que "desde o primeiro momento o BNG preguntou no Pleno e ao goberno municipal polos estudos de mobilidade, alternativas e impacto na zona", para concluir que "non se fixeron ditos estudos". Es más, concluyen que "acometeuse a execución da obra sen estudar o que ía acontecer, os efectos que ía ter, e as posibles solucións".