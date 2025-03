El BNG urge el arreglo del CRA de San Salvador de Meis

El BNG de Meis presenta una solicitud en el Concello en la que urge el acondicionamiento del exterior del edificio del Colegio Rural Agrupado (CRA) en San Salvador. Se trata de una demanda tanto de familias como del profesorado, defienden desde la formación nacionalista.



“No CRA de San salvador de Meis atopámonos con problemas que poden chegar a converterse en estruturais de non proceder a arranxos inmediatos no exterior do edificio”, advierten.

Lo más urgente, según el Bloque, sería el “mal estado do tellado”, que carece “incluso dalgunha tella que produce humidades”; el canalón de recogida de aguas pluviales, “roto por dúas partes, o cal aumenta a posibilidade filtracións no interior”, así como el “estado da fachada”, “nomeadamente os laterais”, que “ademais do deterioro do estado ornamental produce filtracións dentro do edificio”.

Local municipal

Desde el Bloque Nacionalista Galego señalan que el local es de “propiedade municipal”, por lo que instan directamente a la Alcaldía a que se “leven a cabo as actuacións necesarias para facer un acondicionamento das partes externas do edificio”, “nomeadamente agora que estamos en período de matriculacións”, concluyen en un comunicado.