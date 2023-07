Bodegas Martín Códax abre su terraza para ver los atardeceres y ofrece propuestas de Estrella Michelin en su Wine Bar

Bodegas Martín Códax ofrece desde este viernes la actividad “Os Seráns en Códax”, una propuesta para disfrutar del atardecer desde su terraza con vistas a la ría de Arousa y que los visitantes podrán completar con los vinos de la firma.



La iniciativa se desarrollará hasta agosto y no es necesario reservar previamente, aunque habrá un aforo limitado de 135 personas. Y no solo habrá impresionantes vistas y buenos vinos, la bodega de Cambados ofrecerá diferentes sorpresas y contenidos que no serán desvelados previamente. “Os Seráns en Códax” será todos los viernes a partir de las 20 horas y hasta el 25 de agosto, excepto el 21 de julio.



Además, la Terraza y su Wine Bar, abiertos durante todo el verano, completarán su oferta con una carta de pequeñas elaboraciones diseñada por la Estrella Michelin Árbore da Veira. Ya funciona con horario de martes a sábados, de 12 a 15 horas y de 19 a 21 horas.