Cacabelos asegura que las expectativas de visitantes son altas tras un verano turístico de récord

El alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, espera una buena afluencia de visitantes en la Festa do Marisco tras vivir un verano en el que el sector turístico ha vuelto a registar números previos a la pandemia, e incluso mejores, en algunas fases en la villa meca y en la comarca de O Salnés.





El regidor explica que “o que me trasladaban desde o sector é que hai bastantes reservas de grupos e van moi ben. Hai outro tipo de visitante que se despraza en coche un ou varios días concretos, con grupos de amigos ou familiares, e ese é o turismo de última hora que vai depender do tempo que faga estes días e vai facer que se concreten as reservas de última hora”. Por lo tanto, “as expectativas son boas”.





En los dos fines de semana que incluye la celebración es cuando se espera que se concentre gran parte de la afluencia. “Isto tamén está apoiado porque as fins de semana nos concertos están os grupos máis potentes. Hai xente que se achega polos grupos e outra que o fai polo evento gastronómico. A tónica deste ano é que hai movemento. Durante o verán, moveuse moita xente e, a pouco que acompañe o tempo, imos ter un bo resultado de público”, añade el alcalde.





Prolongación de la temporada

La Festa do Marisco, por las fechas en las que se celebra, permite que los sectores del turismo y la hostelería prolonguen la actividad de la temporada alta de verano. “Unha boa mostra da relevancia, tanto económica como social e turística que ten, derónnola lamentablemente as dúas edicións que non se puideron celebrar”, indica Cacabelos.







Así, añade que “o sector turístico trasladounos claramente a necesidade deste evento en outubro porque isto permite aos negocios de hostelería do Grove, O Salnés e Pontevedra ampliar contratos, manter locais abertos e manter a actividade económica ata mediados de outubro”.





Por ello, considera que “poucos produtos hai que sexan máis desestacionalizadores que a Festa do Marisco. Estase xerando actividade desde hai semanas en turoperadores, hoteis, restaurantes ou axencias de viaxes e agora concéntrase todo no mes de outubro”. En cuanto al impacto en el producto, Cacabelos incide en que desde la cofradía de pescadores trasladan que “é case unha segunda campaña de Nadal”.