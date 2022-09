Cacabelos asegura que las protestas por las obras de Alexandre Bóveda se sustentan en “información falsa”

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos compareció ayer para explicar en profundidad la situación en la que quedarán las calles de O Grove una vez concluidas las obras del Paseo de Lordelo y de la Rúa Alexandre Bóveda, que actualmente se encuentran ejecución. Estos trabajos motivaron una protesta vecinal, celebrada el pasado sábado con el apoyo de representantes de los partidos de la oposición, en la que se denunció la “falta de seguridade” por el desvío del tráfico por callejones, la pérdida de más de 30 plazas de aparcamiento o los inconvenientes que supondrá el sentido único en Alexandre Bóveda, una de las principales arterias del municipio.



Cacabelos ha negado que se vayan a dar todas estas circunstancias y ha considerado que las protestas por las actuaciones que se están llevando a cabo se sustentan en “información falsa. Gustaríame saber quen é o autor intelectual porque está enganando á poboación”. Además, cree que de esta manera se crea “unha alarma social inxustificada”.



Frente a ello, el regidor grovense ha asegurado que el Concello sí dispone de informes técnicos sobre los que fueron planeadas las obras y ha convocado una charla informativa con los vecinos para este domingo a las 12 horas en el local social del Club de Remo Mecos, en la que “imos tentar aclarar todas as dúbidas aos interesados”. Así, se compromete a ofrecer “información clara e contrastada e que logo cada un teña a opinión que considere, pero non se pode dicir medias verdades ou mentir porque provoca incertidume”. Los promotores de las protestas afirman que acudirán a la cita para mostrar su “disconformidade” y reclaman “respecto” a Cacabelos.







Críticas a la oposición



Cacabelos también se ha referido a la presencia de miembros de los partidos de la oposición municipal en la concentración del sábado y señaló que “o que me sorprende é que agora critiquen esta obra cando publicamente dixeron que a apoiaban, e así está recollido incluso nalgún Pleno”.



Además, apuntó que “xa me chaman a atención as manifestacións dalgún representante, que non sei se están abrazando algunha nova relixión, se están preparando o Entroido ou están pretendendo acusar ao goberno de algo, o cal sería moi grave. Nese sentido, os políticos temos que ter algo máis de seriedade”.







Apertura de Lordelo



El alcalde hizo un amplio repaso de las obras y anunció que espera concluir en los próximos días el asfaltado del Paseo de Lordelo y poder abrir el vial este fin de semana. Las actuaciones en esta calle, de mejora del firme e instalación de reductores de velocidad, apunta que responden a “peticións dos veciños”. Ante las críticas por el paso de un autobús escolar por una curva muy cerrada, que puede tener consecuencias para los usuarios del carril bici, destacó que estará señalizado y que “só sera un de luns a venres entre as 8.25 e as 8.40 horas. Non van pasar máis autobuses nin camións”.



En lo relativo a Alexandre Bóveda, defendió el sentido único por las limitaciones de anchura de la calle y descartó que los viales adyacentes vayan a tener que soportar más tráfico debido a esta medida. Con respecto a la pérdida de plazas de aparcamiento, cifró en un máximo de 14 las que podrían perderse en lugar de más de 30. “Quen defende iso, minte”, sentenció el alcalde.