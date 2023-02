Cacabelos: “No Grove non hai Atención Primaria. Solicito solucións, deixemos de botarnos as culpas”

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se personó ayer a las puertas del centro de salud de Monte da Vila, a petición del candidato popular Pablo Leiva, para responder a la acusación sobre que “votou en contra de que se incorpore a médico que chega este mes para reforzar a atención sanitaria en O Grove”.



Cacabelos comentó que “non entendo estas declaracións” ya que Leiva, “debería coñecer cales son as competencias municipais. Estoume enterando hoxe de que un alcalde ten competencias para ir a un centro de saúde e decidir si se incorpora un médico”. En este sentido explicó que lo que se votó en contra en el Pleno municipal fue una moción en la que la Xunta quería crear una nueva categoría de sanitarios “inferior para que os médicos nesas plazas cobraran menos”, cuestión que no salió finalmente adelante y que fue denunciada en los tribunales.



En cuanto a las culpas del gobierno de Pedro Sánchez, el regidor grovense insiste en que el problema viene del anterior mandato de Rajoy, cuando la Xunta dejó de convocar 180 plazas de médicos, y ya en O Grove la situación sanitaria estaba mal, reuniendo a más de 3.500 vecinos y toda la corporación unida en una manifestación en el año 2016.



“Si o problema fora así, falaremos co goberno de España, pero a Xunta debe eliminar a Consellería de Sandiade porque é totalmente incompetente”, apuntó Cacabelos, quién lamentó la falta de médicos en el municipio. “Hoxe temos 3 de 7, e pediatras ningún. Sólo hai un médico atendedo citas e o resto está en urxencias, pero pola tarde non vai a abrir o PAC”, explicó.



Hizo referencia al caso de Marín, que cuenta con 14 facultativos y la plantilla al completo. “Cómo é posible? Se pregunta el regidor, que considera que se debe a una “mala xestión por parte de la gerencia de área sanitaria Pontevedra - O Salnés y la Consellería de Sanidade, porque “este problema non o hai noutras áreas”. Además, otra cuestión de base serían las condiciones laborales que se ofrecen en Galicia, “somos a última comunidade, todos os médicos escapan porque non ofrecen as mellores condicións laborais, e de ahí a competencia”.

A la espera de soluciones



“A Xunta non ofrece ninguna solución para O Grove, esto non é electoralismo”, aseguró Cacabelos, y añadió que “parece que non se enteran da realidade”. Asimismo, dijo “No Grove non hai atención primaria e eso calquer veciño o sabe”, y apeló, “solicito solucións, deixemos de botarnos as culpas”.



En todo caso, confirmó que el PSOE volverá a llevar este asunto a la Comisión de Sanidade del Parlamento, y espera que “o PP vote a favor para solucionar os problemas de O Grove”.

Por lo pronto anima a todos los vecinos a acudir a la manifestación de este sábado en Santiago para la cual el Concello va a disponer autobuses.