Cambados abre inscripciones para una ludoteca infantil durante la Semana Santa

La Concellería de Muller e Igualdade de Cambados ha abierto las inscripciones para una ludoteca infantil que se organiza como una opción de conciliación familiar durante la Semana Santa.



Funcionará en el salón José Peña los días 25, 26 y 27 de marzo, entre las 8 y 14 horas. Las personas interesadas pueden solicitar las inscripciones en el correo electrónico igualdade@cambados.es o en la Oficina de Información Xuvenil (Omix), en la Avenida de Madrid, número 19.



La concejala de este departamento, Mar Pérez, explica que “esta proposta lúdico-educativa está pensada para dar resposta ao servizo de conciliación por parte desta Concellería”. “Ofértase unha alternativa de ocio e diversión para as crianzas do Concello de Cambados, ou ben para as familias que desenvolvan na vila a súa actividade económica ou comercial”. Ya en el aspecto lúdico, “este ano a temática é a celebración da Ostara, a festa pagana da Benvida á Primavera”.



El número máximo de plazas es ochenta. Será obligatorio que cada participante lleve su propia merienda y botella de agua cada día. La entrada y salida no serán libres, sino que siempre se realizarán a través del monitor o monitora que se encuentre en la zona de recepción.