Cambados aspira a reducir el déficit del servicio de la basura a través de su campaña de sensibilización

La campaña “Gústanos Cambados limpo” llegó ayer al primero de los colegios de la localidad donde se realizarán talleres teóricos y prácticos para concienciar a los más pequeños de la necesidad de reciclar. Más concretamente, empezó con los alumnos del CEIP Enrique Barreiro Piñeiro de Vilariño donde, tras recibir una pequeña charla, sus alumnos pasaron a la práctica decidiendo en qué contenedor debían depositar basura real. También conociendo un camión bicompartimentado para dos fracciones.



La iniciativa se desarrolla con la empresa del contrato de la basura, Valoriza, y el Concello a través de la Mancomunidade do Salnés. El alcalde, Samuel Lago, recordó que también se dirigirá a los clubs deportivos, con juegos específicos para cada deporte, y que el objetivo es concienciar a las futuras generaciones de la “importancia da reciclaxe, dunha boa xestión do lixo dende o punto de vista ambiental, pero tamén económico”. De hecho, no solo se les habla de los colectores amarillos y azules, sino también del compostaje, que es la opción que ofrece ahora Cambados para el orgánico con modelos individuales y colectivos –en los últimos años pasó de dos a siete–.



Al respecto de la cuestión monetaria, Lago indicó que ahora mismo el servicio es deficitario en unos 74.000 euros y el objetivo es “compensar ese déficit sen ter que subir o recibo, e como se fai? Reducir todo o que se poida o que vai a Sogama”. Lago detalló que los envases y el papel no generan gastos más allá de la recogida y aún reporta un beneficio, pero lo depositado en el verde tiene un coste por transporte e incineración en Sogama, que es de 70 euros por tonelada.