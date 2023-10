Cambados centra su VII Simposio LGTBIQ+ en la “débeda pendente” con la memoria histórica del colectivo

Cambados celebra estos días dos citas para la visibilización y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Se trata del séptimo simposio organizado por el Concello y que este año abordará la “débeda pendente” de la memoria histórica con respecto al mismo, con ponencias sobre proyectos para su recuperación y conservación. Además ha empezado el Festival Desfoga; la cuarta edición de este espacio de creación por la normalización y para cubrir “a carencia moi grande que hai nas programacións artísticas de Galicia de representación deste colectivo”, explicó Matías Daporta, comisario junto a Begoña Cuquejo. Incluye intervenciones y talleres.



Daporta también dirige este año el Simposio Internacional LGTBIQ+ a través del colectivo Desfoga, perteneciente a Teatro Caracol, y lo presentó ayer junto a su directora Olga González y la concejala de Igualdade, Mar Pérez. Tiene lugar mañana sábado e indicó que han apostado por “elevar o nivel profesional” de las ponencias y eliminar el merchandising habitual para obtener recursos con los que traer a investigadores de otras regiones.

Ponentes

Se desarrollará en Exposalnés, de 10:30 a 13:30 horas, con la participación de la activista Gemma Belmonte, que hablará del proyecto del Centro de Documentación de Ca la Dona, de preservación, visibilización y difusión de pensamiento, creación, actividad, etc. de mujeres lesbianas y las personas trans a lo lago de la historia. También intervendrá la investigadora y profesora de la UCM, Fefa Vila, presentando un proyecto del Museo Reina Sofía sobre la disidencia sexual y de género, y el catedrático Juan Antonio Suárez Sánchez, uno de los investigadores principales del proyecto europeo “Building Europe’s Queer and Trans Archives”, que busca estudiar la situación de los archivos relacionados con el fin de asegurar que no se pierdan.



Por su parte, el activista gallego Fito Ferreiro y Enrique Pérez presentarán un proyecto aún en fase inicial para documentar las historias de personas LGTBIQ+ mayores de 65 para recuperarlas y evitar su pérdida. Y al terminar habrá un espacio para las preguntas y el debate.

En cuanto al Desfoga, comenzó la semana pasada con una exposición del Museo Marítimo de Barcelona que aún puede verse en Torrado y en la que el historiador del arte Sacha Coward expone porque estos seres mitológicos son tan representativos para la comunidad.

Talleres y performance

No faltará la pieza central elegida el pasado julio de entre 58 proyectos y por la ciudadanía. Se llama “Simulacro” y es de las artistas portuguesas Margarida Monteny y Carminda Soares. Y es que el festival busca la implicación de la sociedad para que esto suponga un avance y no solo una exposición Así, también habrá un taller de iniciación a la cultura drag con la artista Sara Manubéns, que realizará otro para estudiantes del IES Asorey a los que hablará de las casa drag y “sobre a necesidade de crear comunidades de seguridade e protección para colectivos vulnerables”, expuso el comisario. También habrá otro en el CEP Magariños, pero sobre género con Marcia Vázquez y Martín López.



Abiertos al público se ofrecerá además uno de iniciación al flamenco con Fernando López, bailaor e investigador que reivindica su universalidad frente a los estereotipos. Además, el viernes 13 y el sábado 14 habrá performances y un bingo musical en A Cultural, que este año centraliza toda la actividad.



Las actividades con entrada pública tienen un coste de 5 euros y pueden comprarse en www.entrapolis.com o el mismo día. También hay un abono de 25 euros. El festival cuenta con financiación de la Agadic y Paideia, además del Concello.