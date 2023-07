Cambados contrata la sustitución del tramo pendiente de la tubería del puente Castrelo que vertía al Umia

El Concello de Cambados está ultimando la contratación de las obras para sustituir la segunda parte de la tubería de sanemiento que discurre por debajo del puente de Castrelo. Debido a su antiguedad y mal estado se habían producido vertidos al río Umia y fue necesario actuar de urgencia cambiando el primero, en peores condiciones.



El contrato para renovar el tramo que estaba pendiente se sacó a licitación por 57.9651 euros y la mesa de contratación ha propuesto como adjudicataria a la empresa Rodiño Obras y Transportes, por haber obtenido la mayor puntuación. Su oferta económica supone una baja de 14.000 euros. La otra aspirante era Espina y Delfín, que ofertó ejecutar los trabajos por 53.121 euros. El Ayuntamiento cubrirá el gasto con el Plan Concellos 2023 y el plazo de ejecución es de un mes.



La memoria del proyecto recoge que debido a los arrastres de áridos que atraviesan la tubería, se producen continuas fugas de aguas residuales que “verten directamente á desembocadura do río Umia, co consecuente risco ecolóxico e medio ambiental” y que adquirieron “tal importancia, que xa non teñen efecto os parches metálicos que, ata o de agora, se realizaban, para evitalas”. Así las cosas, se decidió cambiar todo este segundo tramo, de unos 180 metros de longitud, aprovechando las abrazaderas existentes. Durante las obra será necesario cortar uno de los carriles de la carretera PO-550.



La Xunta de Galicia alertó al Concello en 2020 de que se estaban produciendo vertidos al río a causa del mal estado de la tubería y el Concello realizó actuaciones de urgencia, cambiando el primer tramo, el más próximo a la parroquia de Castrelo, “por ser a parte da tubaxe máis deteriorada e con perdas maiores”. La obra de aquel momento tuvo un coste de unos 15.000 euros y también se cubrieron con fondos del Plan Concellos.