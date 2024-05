Cambados convoca el concurso del cartel de la Festa do Albariño y veta el uso de Inteligencia Artificial

El Concello de Cambados acaba de convocar el concurso para elegir la imagen de la Festa do Albariño, que este año cumple 72 ediciones. Como siempre, está dotado con un premio de 600 euros y el plazo para presentar los trabajos expira el 14 de junio.



Según las bases, cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que deberán ser originales e inéditas. La técnica es libre (pictórica, fotográfica, informática, etc.), pero no se aceptarán trabajos realizados mediante Inteligencia Artificial. Tampoco hay veto en la temática, aunque esta debe “reflectir o que simboliza a Festa do Albariño para Cambados” y se valorará positivamente la creatividad, originalidad y la inclusión de exponentes de la cultura y del patrimonio relacionado con el vino y la localidad. Eso sí, debe incluir el siguiente texto: LXXII Festa do Albariño, Cambados, do 31 de xullo ao 4 de agosto de 2024, declarada de Interese Turístico Internacional y la web del Concello, cambados.gal.



Los interesados en participar pueden presentar sus obras a través de la sede electrónica del Concello, por instancia general, adjuntando dos archivos: uno nombrado con el lema o pseudónimo y que incluya sus propuestas y otro que se llame documentación y donde esté el nombre completo del autor, una fotocopia del DNI, la dirección y teléfono de contacto y la ficha de inscripción que puede descargarse en las bases.

Si optan por la entrega física, hay que entregar un sobre con un CD o un pendrive con los trabajos y otro con la documentación y ambos tienen que estar nombrados por fuera con el pseudónimo elegido. Todo esto y otros detalles pueden encontrarse en las bases.



La obra ganadora pasará a ser propiedad del Concello y lucirá en todo el material promocional de la celebración. El año pasado ganó la vilagarciana Jennifer Espiñeira con su obra “Baco o Dioniso” .