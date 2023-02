Cambados ejecuta casi 300.000 euros en proyectos de eficiencia energética y paneles solares para ahorrar consumos

El Concello de Cambados prosigue con su plan de eficiencia y ahorro energético que actualmente consta de tres actuaciones cofinanciadas que supondrán una inversión de 295.000 euros para cambiar luminarias de incandescencia y alto consumo por otras led e instalar paneles solares en edificios municipales: la piscina, el Consistorio, el edificio administrativo de Rúa Ourense y el centro de día.

Actualmente está ejecutando uno de esos proyectos, terminando de sustituir viejas luminarias en las parroquias de Castrelo y Oubiña. Luego le tocará al campo de fútbol de O Pombal y al polígono industrial. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, supervisó los trabajos que están realizando en Castrelo y explicó que esperan pasar de gastar de los 150 watios actuales a 30, así que con la intervención “reducirase cinco veces o consumo eléctrico en zonas rurais”. La inversión asciende a 235.000 euros con una aportación municipal del 10 %, pues está cofinanciado con una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) concedida a la Diputación para estas intervenciones en la provincia.

Pero además, con 15.000 euros de fondos propios va a realizar la misma operación en otros 300 puntos de luz, cambiando también las luminarias antiguas de incandescencia y de elevado consumo por otras de led. Lago detalló que esperan un ahorro energético de entre el 50 y el 75 por ciento y que la operación será más sencilla porque la instalación actual de la farola y los cuadros eléctricos es compatible y no es necesario sustituirla.

En cuanto a los paneles solares, el regidor indicó que será la última de las actuaciones que ahora mismo tienen sobre la mesa en su política de eficiencia energética. Costará 45.000 euros, pero el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) de la Xunta asume el 80 % del coste. Los dispositivos se instalarán en la Casa Consistorial, el edificio de Ourense, el centro de día y en la piscina municipal, “un dos elementos de maior consumo”, añadió.

Preguntado sobre cuál será el ahorro económico, el alcalde de Cambados respondió que “dependerá da evolución do prezo da enerxía”, pero espera que sea importante. “Temos que calcular que aquí -en Castrelo- se antes se pagaban 100 euros agora imos pagar 25 e noutras, pasaremos de 100 a 40. É un aforro do consumo de entre o 50 e o 75 %. Con estes tres pilares imos lograra un aforro enerxético significativo no concello”, declaró.