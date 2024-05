Cambados evalúa compaginar la redacción de un nuevo Pepocha con cambios puntuales del actual

El Concello está evaluando la posibilidad de realizar modificaciones puntuales del Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico (Pepocha) en paralelo a la redacción de un nuevo, pues esto puede demorarse incluso tres años y no quiere seguir penalizando a los vecinos a la hora de acometer obras y rehabilitaciones porque la normativa contiene “erros de bulto”.



Así las cosas, el concejal de Patrimonio ha solicitado un informe a los técnicos para determinar esta posibilidad, pero sin abandonar la idea de contar con un nuevo plan de regulación del urbanismo en el conjunto histórico. “Queremos saber se é posible esta alternativa, facendo modificacións puntuais, porque facer un novo é un proceso longo, que pode durar tres anos, e temos que ser máis áxiles para os veciños”, explicó Liso González. Pero además, está la parte económica, pues redactar otro Pepocha puede superar bien los 200.000 euros de presupuesto y es una cantidad que “se escapa” de la capacidad de las arcas municipales, con lo cual, ese cálculo de tiempo no empezaría a contar ahora.

Petición de financiación

El edil indica que están estudiando las fórmulas para conseguir financiación externa y, entre otras cosas, ha pedido una reunión a la Dirección Xeral de Patrimonio para estudiar la posibilidad de que aporte financiación.



Tras las consultas realizadas hasta el momento en el sector especializado en estas cuestiones, el asunto puede irse a los tres años, ya no solo por el laborioso trabajo de nueva cartografía, levantamiento topográfico, fichas técnicas, etc. Es que además, buena parte del centro urbano está bajo su paraguas y esto supondrá muchos afectados y, por tanto, decenas de situaciones particulares susceptibles de alegación, sobre todo teniendo en cuenta que “hai moitas cousas feitas nos anos 60 e 70 que agora están fóra de ordenación”, destacó González.



El Concello quiere un nuevo Pepocha no solo porque el actual esté desfasado tras 24 años de vigencia, es que contiene “erros de bulto”, según el concejal, que no cumplen su principal cometido, proteger los valores del conjunto histórico, y lo que está haciendo “é penalizar aos veciños”. De hecho, en su día explicó que en las comisiones de Patrimonio se suelen presentar proyectos que los técnicos ven adecuados, pero no se ajustan a las normas.

Como ejemplo, el edil puso que hay casa catalogadas con protección integral, que únicamente permite tareas de restauración y conservación, pero en realidad son infraviviendas sin valor; o problemas en las reformas de cubiertas con protección estructural, pues se han dado casos de pilares de ladrillo que son intocables porque soportan una estructura de madera que es la que debe ser conservada.

Los propios técnicos de Patrimonio de la Xunta y el Colexio de Arquitectos de Pontevedra llevan “anos” advirtiendo de la necesidad de un nuevo.