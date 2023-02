Cambados homenajea a sus marineros fallecidos con una placa y la escultura "Despedida"

El Concello de Cambados descubrirá este sábado una placa y una escultura en homenaje a los marineros de Cambados fallecidos o desaparecidos en naufragios. El acto se realiza coincidiendo con el primer aniversario del hundimiento del Villa de Pitanxo, en el que perdió la vida el marinero Miguel Ángel Lumbres, pero quiere hacerlo extensivo a todos aquellos que perdieron la vida desempeñando este duro y muchas veces peligroso trabajo.

El acto tendrá lugar a las 13 horas en los jardines de la Casa do Mar donde se descubrirá una placa conmemorativa y una escultura en granito de 1,25 metros de altura que representa el abrazo de un marinero y su hijo antes de hacerse a la mar. La pieza se llama "Despedida" y fue donada por la Escola de Canteiros de la Diputación de Pontevedra. Formó parte de una exposición sobre oficios tradicionales y la emigración instalada en el paseo marítimo de Cambados en mayo de 2017, con motivo de la celebración de la concesión del título de Ciudad Europea del Vino a Cambados .

"Por desgracia, o mar levouse por diante a vida de mariñeiros de Cambados cuxa lembranza merece permanecer por igual na memoria do noso pobo. Ademais do Villa de Pitanxo, non debemos nin queremos esquecer, entre outros, e como casos máis recentes, aos catro tripulantes cambadeses do Sin Querer Dos, afundido en Fisterra en 2018, ou aos mariñeiros do Bahía, un deles de Cambados, que naufragou nas Illas Sisargas en 2004", explica el alcalde cambadés, Samuel Lago.

Ahora se cumple un año de la tragedia del Villa de Pitanxo, que se hundió en aguas de Terranova, resultando fallecidos o desaparecidos 21 marineros gallegos. Allí perdió la vida Miguel Ángel Lumbres, de 52 años, nacido en Perú y vecino de Cambados, donde residía desde hacía más de una década con su familia.

La catástrofe del barco Sin Querer Dos también golpeó fuertemente a la capital del albariño, que guardó luto por la muerte de Manuel Serén, Bernardino Padín, Teófilo Rodríguez y Guillermo Casais. Y en cuanto al Bahía, en el pesquero con base en Cambados perdieron la vida sus diez tripulantes, entre ellos el cambadés Antonio Domínguez Baulo.