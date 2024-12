Cambados inicia contactos para poner a punto el proyecto y la financiación de la nueva Plaza de Abastos

El Concello de Cambados va a iniciar los contactos necesarios para reactivar la financiación comprometida de casi cuatro millones de euros y a revisar el proyecto de construcción de la nueva plaza de abastos, una vez que Portos de Galicia ha dado luz verde al imprescindible Plan Especial de ordenación de los terrenos de su ámbito en la localidad. De hecho, habrá una reunión en enero para abordar la transferencia de los correspondientes al mercado y otros solicitados por la administración local, que aunque no espera la concesión de todos, confía en que acepte lo máximo.



El alcalde, Samuel Lago, explica que a pesar del anuncio realizado el jueves por el ente público, poniendo fin a un calvario que ya duraba diez años, todavía no han recibido el documento, así que no hay fecha para el Pleno donde se procederá a su aprobación definitiva. No obstante, ya es una realidad y, de hecho, se lo habían avanzado en una conversación mantenida días atrás.



Porque el cuatripartito estaba expectante, sobre todo después de haber salvado el último escollo de una larga lista, resuelto “grazas á mediación que fixemos entre Costas e Portos”, añade el regidor respecto a las discrepancias estatales sobre el futuro de las empresas de Tragove y edificios públicos en el litoral. “Vimos á luz ao final do túnel e o Plan vai permitir reactivar inversións privadas, pois hai empresas interesadas en ampliar as súas instalacións no porto, pero carecían da seguridade xurídica necesaria ao non estar aprobado, e tamén públicas”, añadió Lago, destacando la construcción de la nueva plaza de abastos.



El proyecto presentado en 2014 podría precisar de alguna revisión, reconoce: “Cando estea aprobado o Plan o revisaremos porque quizáis sexa preciso actualizalo e pode haber algunha autorización vencida ou algún cambio normativo, e ao mellor temos que adaptalo”.



En lo que confía plenamente es en el compromiso del Gobierno central de aportar la financiación en base al acuerdo alcanzado tras aquel viaje que hicieron él y el concejal de Urbanismo por aquel entonces, Xurxo Charlín, a Madrid. De hecho, la partida se ha venido manteniendo en sucesivos presupuestos del Estado, aunque con una cantidad simbólica para “logo dotala dos fondos necesarios”, apuntó el regidor.

También Peña y A Calzada

Lago tiene previsto contactar lo antes posible con esta administración, que iba a aportar la mayor parte, y con la Xunta y la Diputación, que también habían comprometido dinero de aquella. El asunto se va a demorar, así que no será una realidad inmediata pues al tiempo que duren estos trámites hay que sumar la contratación de las obras y la ejecución, pero el Ayuntamiento promete ser ágil porque el actual mercado es un coladero de dinero: “Estamos investindo en parches, que son necesarios, pero non son a solución definitiva”.



Respecto a la desafectación de terrenos, para el socialista es “outra nova moi boa” pues llevan años esperando “ante o gasto importante que supón para o Concello, ademais do pago de taxas polo seu emprego e aínda que non nos concederán todo o pedido, esperamos o máximo posible”. Solicitaron el salón Peña, A Calzada, la explanada delante del asilo y toda la de la plaza de abastos –parking incluido– y el área del centro de salud, Reboredo y la estación de bus. Las palmeras no porque a penas se usan.